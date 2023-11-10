臺北市立啟明學校長期努力為學生開啟新技能，從原來的盲人按摩、合唱團及音樂班等，為了增加職業的多元化，迎來了可魯商店的開幕。由醒吾科大指導啟明學生們烘焙、學習調飲，並由台北大世紀扶輪社協助設計裝潢，提升可魯商店成為學生的實習場域，在這複合式商店中讓大眾更了解及接近啟明學校。

啟明學校校長張惠萍表示，對於這些特殊孩子的需求，是先有了課程之後，再來想這些孩子高中畢業的就業方向嗎？為了這些學生，他們藉著建造一個半開放式的空間，與外界交流的同時，讓學生學到烘焙、飲調、手工皂、按摩、樂器等技能，未來期盼凝聚校內的共識與社福單位、身心障礙團體來共同參與。

啟明學生簡偉哲、沈暐丞、簡渝軒致感謝詞時表示，感謝台北大世紀扶輪社及醒吾科技大學攜手推動公益，出錢出力讓大家欣賞到美妙的音樂，可魯商店讓他們可以學習到飲調、咖啡等多項技能，希望大家都能到此復合式商店一探究竟。

醒吾科大餐旅管理系主任許燕斌偕同餐旅系學生，除了指導啟明學生烘焙技能外，更與台北大世紀扶輪社一起合作義賣商品，義賣所得全數捐給啟明學生，希望藉由這個活動把自己小小的愛帶進啟明學校，讓大大的愛都能傳到社會，得到大家重視。更強調，教育在現代化開放社會當中，是相當重要的社會階層向上流動的重要管道，醒吾科大把「錦上添花」型的獎學金機制，轉化為「雪中送炭」型的學習助學機制，讓弱勢生能夠重新重視參與學習的時間，學習更多元的技能。