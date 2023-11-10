國立臺南大學為落實大學社會責任，執行高教深耕計畫「創藝共學、銀同共融」，由該校視覺藝術與設計學系李香蓮老師帶領學生，蹲點臺南市中西區永華里，成立銀同創藝基地，與社區民眾共創、共藝。今年邁向第2年，亮眼的成果受媒體關注，特別專訪介紹青銀共創歷程。

《華視新聞雜誌》團隊於近日前往永華里，邀請南大計畫團隊與社區高齡者進行拍攝，以「當我們老了~社區活力泉源」為主題，主軸圍繞在臺灣即將在2025年邁入超高齡社會，65歲以上人口比例將超越25%，目前一些老社區的老年人口早就超越這個數字。採訪團隊希望了解南大是如何以大學社會責任的角度，透過藝術設計能量推動超高齡社區之青銀共創過程。

為期兩天的拍攝內容，包含銀髮族導覽員帶領年輕人了解歷史文化與長輩的人生智慧，例如：體驗童玩、歷史街區走讀、體驗早期洗衣服過程、找尋記憶中的美味。最後，拍攝團隊個別訪談社區長者，以及南大師生投入高齡社區之心路歷程；南大視覺藝術與設計學系系友何佳璇、大四孫佳桐同學接受採訪時分享了蹲點社區、創立工作室、申請公部門計畫、電箱彩繪與創藝教師的過程與感想。

南大表示，身為在地百年學府，致力於社會實踐，期許透過大學生與銀髮族一同共創社區新活力，並透過報導讓更多人關注高齡化社會議題，打造青銀共好社會。