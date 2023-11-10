國立臺南大學教育學系於11月10及11日於府城校區國際會議廳，舉辦「2023教育高階論壇國際學術研討會暨第48屆課程與教學論壇與中國測驗學會年會『素養導向的創新教學與評量：適性、自主、跨域』」，邀請專家學者、實務工作者、師生近300位齊聚一堂，針對當前備受關注的「核心素養」相關議題，展開深度的對話。也邀請中華民國課程與教學學會、中國測驗學會及中華民國比較教育學會共襄盛舉，讓研討會的活動內容更加豐富精彩。

本研討會由南大陳惠萍校長主持開幕式，陳校長於致詞時特別歡迎遠道而來的國內外學者外，也感謝各場次論文發表者、主持人與評論人的參與。本次研討會共有六大子題，包括適性/自主/跨域之課程與教學設計、科技在評量應用與省思、教育大數據分析、教師專業素養發展、教育政策與學校行政之運作，以及其他教育相關子題，吸引各界學者和研究人員踴躍發表。活動包含4場專題演講、1場圓桌論壇、8場次25篇口頭論文發表、14篇海報論文發表以及7篇教案競賽，涵蓋理論研討與實務分享。

同時，邀請4位國內外的傑出學者擔任專題演講的主講人，包括來自葡萄牙Maroco教授、美國北伊利諾大學教育科技研究與評量系主任Wei-Chen Hung(洪偉程)教授、美國北卡大學夏洛特分校教育學院教育領導系的Chuang Wang(王闖)教授、國家教育研究院的曾建銘研究員以及美國北伊利諾大學T. J. Smith、L. R. Johnson和V. Collins三位教授，深入剖析國內外教育現象以及分享個人精闢的研究見解。

本研討會也結合南大教育學院自111年起推動的普拉斯(PLUS)探索計畫，分享推動成果，包含教育學院核心課程「心理學」和五系必修課之課程共備、觀議課及心得分享等，也邀請長榮大學人文社會學院柯秀卿院長、國立屏東大學教育學院李雅婷院長、國立屏東大學教育學系陸怡琮教授及南大人文學院邱敏捷院長共同探討，期許拓展教學場域與學習視野，為臺灣培育出更優質的教育人才。

南大教育學系林素微主任表示，南大教育系擁有優秀的研究團隊，長期投入國內多件大型的教育評量資料庫研究計畫，近日更通過教育部教育大數據微學程徵件計畫，不僅在學術界佔有一席之地，也持續作育英才，培育更多優質國小師資。核心素養的創新教學與評量是當前的教育政策重心，希望藉由本次研討會與各界進行交流與分享，並借重學術界與實務界的智慧，共同促進臺灣教育優質化。