由經濟部產業園區管理局指導，台中軟體園區發展產學訓聯盟、東海大學、朝陽科技大學、台中市政府數位治理局、台中市電腦商業同業公會與頂騰創新服務有限公司聯合舉辦的「2023數創大賞」，今年迎來歷年最多的參賽者參與。經過長達五個月的激烈競賽篩選，最終從92組參賽團隊中，精選出9組卓越的獲獎團隊，為這場盛大的頒獎典禮畫上完美的句點。

「2023數創大賞」以高額獎金與寶貴的創業資源為基石，自2020年首度舉辦以來，吸引了眾多新創能量的團隊參與，期望能培育具有創新創業想法的人才，並建立一個相互學習和交流的數創盛典，實現產官學三贏的目標。

經濟部產業園區管理局劉繼傳副局長表示：「我們和東海大學多年合作辦理的數創大賞競賽，今年報名隊伍創下歷史新高。這項競賽整合了產業、官方和學術資源，深化了產業轉型的新思維，促進產官學合作的創新模式，這將有助於臺灣未來成為引領產業轉型的關鍵力量。」

主辦單位東海大學楊朝棟圖資長表示：「今年的數創大賞競賽以「數位＋」和「智慧＋」作為主軸，我們期盼團隊們能提出既創新且具有商業價值和實用性的數位與智慧應用作品，這與我們校內正在推動的AI計畫理念相吻合。東海大學一直以來都致力於產學合作的推進，並以學生為本，全力培養新一代在數位創新與智慧製造領域的專業人才。」

東海大學資訊工程學系「好想睡覺Zzz」團隊以「使用YOLO與串流伺服器建構串流辨識服務應用」在「智慧+」組榮獲金獎，透過瀏覽器播放任何圖像辨識資料，這一創新應用解決了當前圖像辨識處理的問題且大幅減少人力資源，同時滿足使用者需求；東海大學資訊工程學系「機童科技」團隊以「樂比-純視覺自駕系統」在「智慧+」組榮獲銀獎，團隊開發一套廟宇服務型機器人模組，藉由機器人將廟宇豐富的文化底蘊展現出來，機器人導覽時，藉由臉部表情互動使香客、觀光遊客覺得機器人如同人一樣，達成文化推廣之意也能帶動觀光效果，共創雙贏。