為強化學生英語口說能力，呼應2030雙語國家政策，龍華科技大學語言中心暨應用外語系日前舉辦「2023全國技專校院英語口說比賽」，本次競賽各校全力以赴，精銳盡出，龍華學子在強敵環伺下，脫穎而出，非應外系組同學在個人賽榮獲個人總分暨個人發音第一名、個人發音第二名；團體組則獲得第二名、第五名及多組佳作；應外系組同學則獲得個人總分第三名、個人發音第一名、團體組第二名、第四名、第五名及佳作，另有多組同學獲得佳作，表現非常優異。

本次競賽區分「非應外系組」及「應外系組」，在非應外系個人組部分，由林佳平老師指導的游翔筌同學，囊括個人發音獎、個人總分獎第一名；劉倍淳同學榮獲個人發音獎第二名；應外系個人組，由杰森老師指導的戴心妮同學，榮獲個人發音獎第一名以及個人總分獎第三名。

非應外系團體組由林佳平老師指導的劉倍淳、謝飛隊伍獲得團體獎第二名；曹芷嫺、蕭瑞星隊伍獲得團體獎第五名；洪柏睿、游翔筌隊伍獲得團體獎佳作；黃秋萍老師指導的李俊憲、楊雅雯隊伍以及楊富雄、王智韋隊伍，均獲得佳作。

應外系團體組部分，由連維志老師指導的陳佳祺、林世安隊伍獲得團體獎第二名；趙娟黛老師指導的蕭啟倫、馮柏豪隊伍獲得團體獎第四名；杰森老師指導的戴心妮、高翊慈隊伍獲得團體獎第五名以及林宗穎、張玟心隊伍獲得團體獎佳作。

龍華科大校長葛自祥恭喜學子獲獎，他並表示，112學年龍華科大續獲教育部補助大專校院學生雙語化學習計畫，推動全英語課程，培養技職雙語人才，而全台私立科大中僅有8所獲得雙語普及提升計畫類補助。學校致力提升高等教育國際競爭力，也有效提升學子在職場工作中必須具備的專業英文能力。

龍華科大語言中心主任林佳平指出，學校十分重視提升學子英語口說能力，課程搭配數位口說學習平台，讓龍華學子英語口說能力大躍進，此次英語口說比賽龍華學子為校爭光，值得嘉許！而藉由校際間交流，開拓眼界，不僅精進外語能力，面對全球化的競爭，更能夠擴展其國際視野與全球移動力。

龍華科大林佳平主任(左)頒發非應外系組個人總分獎第一名游翔筌同學。(照片/龍華科大提供)

艾爾科技總監(右)頒發非應外系組團體第二名劉倍淳、謝飛同學。(照片/龍華科大提供)