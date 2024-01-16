南華大學於日前舉辦「就業力學程-創業交享聚講座」演講，邀請創新時代國際行銷有限公司吳秉澤負責人，以「影片製作的創業之路」為題，分享自己創業前後在影視領域打滾的過程，同時也勉勵大學生應秉持積極的態度虛心學習，精彩的演講讓在場學生受益良多。

南華大學副校長兼產職處處長林辰璋表示，吳秉澤負責人曾於多處電視台及公司擔任特聘攝影師，除了是一位成功的創業者外，同時也是台南市創新創業協會的理事長與南臺科技大學的兼任老師，人生閱歷非常豐富，吳秉澤以「影片製作」為主題，跟同學分享他如何在攝影剪輯之領域創業，其厚實的經驗不僅能讓同學們有所啟發，更能成為大家學習的對象。

吳秉澤攻讀資訊傳播，在學時期即打下的堅實的基礎，讓他於畢業後順利接軌電視台工作。吳秉澤表示，一開始以為自己會在電視台工作到退休，但後來不但嘗試了不同性質的工作，更是重回校園攻讀研究所，可謂人生計畫趕不上變化，而變化造就現在的自己。

吳秉澤提到，不管在學、就業或創業，永遠都要提醒自己持續學習，現今科技與資訊的日新月異已經讓大家無法像以前，只要手握一種專業就能生存，因此保持好奇心與求知慾極為重要，才不會被市場淘汰。有感於「書到用時方恨少」，吳秉澤重回校園精進自我。演講時也特別提醒大學生，就讀研究所前應該先釐清自己的想法，是想精進專業？還是只是因為長輩鼓吹而隨波逐流？做任何事都一樣，首先要把目標擬定，才不會虛度光陰。

吳秉澤說，一開始因為是技術出身，在工作上沒有什麼主動權，很多時候必須「等待」別人的需求，選擇創業的主要原因便是想握有工作上的主動權。當身分從就業者轉變成創業者，接觸的人群同樣也會有翻天覆地的變化，能夠學習到的事物也會不同，因此，吳秉澤鼓勵大學生不應安於現狀，多學多做，走出舒適圈才能看見不同的風景，開拓人生的視野。

一部影片必須眾人付出巨大的汗水來成就，它的背後衍伸出很多不同工作，但這些工作同時也十分不容易，有些時候甚至需要什麼都專精一點。吳秉澤以影視相關領域作為舉例，同時也提到現在社會變化急遽，面對未來不論何種行業，都應保持對學習的熱忱、磨練挫折的忍受度並把握每一次練習的機會，充實自己才能在社會上立足，且越走越遠。

最後，吳秉澤鼓勵有創新、創業計畫的同學，多利用學校資源來實踐自己的想法，並以教育部舉辦的競賽作為小試身手的舞台，希望同學們都能不斷吸收學習，往自己設定的目標前進。

活動合影。(照片/南華大學提供)