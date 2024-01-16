國立臺南大學戲劇創作與應用學系於2023 TNAF臺南藝術節所推出的移動式演出《穿越時空的訊息》，榮獲第22屆台新藝術獎第四季提名，在臺灣眾多專業表演團體中，以大學團隊獲得提名，十分難得。

「台新藝術獎」為臺灣藝術界的年度盛事，由台新銀行文化藝術基金會聘請國內學者專家作為提名觀察人，經由每季提名、複選、決選程序，評選出當年度能彰顯時代精神，同時富含專業美學成就之傑出展演。

《穿越時空的訊息》由南大戲劇創作與應用學系許瑞芳副教授編劇，王婉容教授與許瑞芳副教授共同導演，帶領大學部與碩士班學生，與在地專業戲劇創作者以及商家共同完成創作，並以臺南中西區西門商場、好巷一弄民宿、山棲甜點及正興街巷弄做為創作的演出地點，進行結合城市空間、漫遊與沉浸式的多重體驗展演。

第22屆台新藝術獎第四季提名觀察人之一、國立中山大學劇場藝術學系副教授許仁豪在提名理由中敘述，《穿越時空的訊息》透過限地創作（site specific），以戲劇為方法，把地方的歷史紋理、社區記憶，以及藏在時間皺褶裡隱而不顯的日常生活痕跡，一點一滴彰顯出來，並透過展演的手法，加以提煉轉化，進一步叩問關於「地方」生活方式變遷背後的政治、經濟與倫理問題。

南大戲劇創作與應用學系表示，本次為首度獲得台新藝術獎提名，寫下南大戲劇長期耕耘應用劇場教學與創作重要的里程碑，期望未來能繼續結合戲劇與跨領域之多元藝術媒介，培育多元戲劇人才，帶給大眾不同的劇場體驗。

臺南大學戲劇創作與應用學系《穿越時空的訊息》榮獲第22屆台新藝術獎第四季提名。(照片/國立臺南大學提供)