大葉大學前校長顏鴻森，以七十歲高齡報考東海大學中文系，一圓中文夢，如今大三的他，還以七十二歲高齡獲得書卷獎，不僅不受年齡及過往成就設限，更透過積極的知識探求與終身學習的意念，來創造自我生命的可能，獲得肯定。

為了讀懂古文獻內容，瞭解古機械的發展脈絡及原理，從機械專業跨領域就讀東海大學中文系學士班，顏鴻森表示，他在1980年完成美國普渡大學機械工程研究所博士學位後，進入成大任教，四十多年來，聚焦於機動學、機構創意設計、古機構復原設計，發表論文並出版多本國內外專書，曾任職成大機械系教授、副校長、大葉大學校長、行政院科技政務委員。

退休後的顏鴻森為了一圓中文夢，重新報考大學，也因此進入東海中文系。他說，東海成為他探求喜好與退休生活的平台，從事業高峰到初探中文專業，他期望以中文領域的古文獻研究與思考訓練，也為了讀懂古文獻內容，因此選擇從學士班打基礎，而非報考研究所，在跨領域的學習中，他並未自我設限，每天認真學習，也因此獲得書卷獎的肯定，成為中文系創系以來年紀最高的書卷獎得主。

顏鴻森表示，中文領域的學習與機械系有很大的差別，中國文學觸及的層面相當廣大，需轉換思考方式，東海中文系的扎根學習對於研究文獻資料很有幫助。顏鴻森說，東海中文系文字學教授朱岐祥為研究古文字領域的核心人物，讓他有更完整的學習資源可以應用，而周芬伶教授的「創作及田野」課程內容活潑，跳脫以往中文領域制式化的教學及思考方式，是東海中文的一大特色課程，在東海大學的校園生活中，顏鴻森重新融入學術環境，雖然有些挑戰，但他樂在其中，也成為活到老學到老的典範之一。

中文系主任高禎臨表示，顏鴻森選擇在東海進修中文專業能力，用以瞭解古機械的發展脈絡及原理，東海中文從創校以來便立定古典、現代並進的教學風氣，多元化的課程培養各方中文專業知識與應用能力，近年來也持續發展跨域學習，以中文專業訓練學生發現問題及解決問題的能力，打破「中文無用」的刻板印象，是對跨領域學術探索的一次有力呼籲。