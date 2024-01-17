喜迎全球華人最重要的新年節日即將來到，由中華民國對外貿易發展協會主辦，2024年室內最大世貿年貨展將於本月19至22日在台北世貿一館盛大展出！展場最大亮點就是：北港朝天宮與世貿年貨大展攜手聯名，2024開春點燈福氣到，保庇點燈祈福添好運。國定古蹟雲林北港朝天宮移駕世貿年貨大展！現場使用智慧型光明燈，透過科技，快速上燈馬上保佑，眾裡尋燈彈指之間，庇祐無所不在，線上線下捐油香，聚十方之力，共顯媽祖對信眾的庇祐！現場使用文玄光明燈系統點燈成功後，信眾可以參加導覽機抽獎活動或兌換媽祖平安香包，光明燈照耀您前途似錦，祈求今年平安順利，學業進步、事業發達！太歲燈安穩心神，生發勝妙的靈智，淨除諸貪染習，替您消災解厄！

文玄光明燈創辦人張煥卿董事長有光明燈之父美名在外，貼近張煥卿董事長生活，從為解決師傅點燈需求與安全，變成人人口中的光明燈之父，創業是整個光明燈征途的序曲、茁壯，然後華麗轉身，從傳產變身科技點燈，如此生動與具有深度的故事，在光明燈業界傳頌著。因寺廟點油燈失火，開啓張煥卿董事長五十年光明燈征程，成就別人口中的光明燈之父。宮廟寺院是信仰，更是中華文化最厚重的傳承，許多是古蹟，在信仰洪流中屹立三四百年，點燈文化更是千年，張煥卿董事長就想，這些承襲百年千年的信仰與文化，必需要有個百年企業承傳服務，於是在張董事的感召下，二代及三代相繼加入接班，傳承張煥卿董事長的理念。

文玄光明燈，有著132張專利，對於一個從傳產華麗轉身為科技的公司而言，更顯得知識的厚重。但是張煥卿董事長說，這厚重的積累是千家宮廟寺院的重託啊！從寺廟失火研發了鎢絲光明燈，每個專利的背後都有一個故事，文玄光明燈永遠走在最前面，為宮廟解決難題，文玄光明燈永遠在宮廟寺院背後作為後盾，提供最好的支持與服務。八十年來，張煥卿董事長一如既往的初心，用五十年的光陰，打造一個百年千年企業，為廟宇與信眾服務，願每個廟宇輝煌，願每個人都能點好燈，前途光明。於2002年，文玄企業獲頒精品獎，五十年來匠心獨具，不僅是形塑文化，更是將光明燈打造為精品。文玄光明燈從草創，成長到茁壯，產品分布全球，台灣有八成廟宇都採文玄產品，堪稱位居台中的隱形冠軍，媒體口中的光明燈界台積電。張煥卿董事長成就光明燈第一品牌，行銷國際，也成就別人口中的光明燈之父。

石觀音甘泉寺於12月31日舉辦新燈啟用儀式暨點燈體驗活動，自助點燈機是最大亮點，隨即三立電視台馬上採訪報導，世貿年貨展將盛大展出以饗無法至甘泉寺體驗的民眾。過年期間宮廟寺院點燈人潮都大排長龍，宮廟寺院都需要增加櫃台窗口化解人潮，需添購大量電腦設備、徵求大量志工，可能都還無法應付大量人潮，所以文玄光明燈在宮廟寺院千呼萬喚中，推出了自助點燈機，分流信眾點燈及捐香油錢的人潮，而且自動點燈機國台語音(可客製多國語言，適合觀光客多宮廟寺院使用)讓操作無障礙，年輕人用注音、老人家用手寫輸入無障礙，具備真假鈔辨識宮廟寺院人員好安心，宮廟寺院人員進後台帳目清清楚楚好輕鬆，信眾隨點隨上燈馬上保佑，眾裡尋燈彈指之間！歡迎民眾至世貿年貨展體驗文玄光明燈(展位編號：D519)科技點燈還可以拿大獎喔！