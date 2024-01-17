真理大學財務金融學系與財金智慧教育推廣協會日前攜手共同舉辦兩場創新又好玩的『實境解密』活動，這不僅是一場遊戲，更是一次深入淺出的理財學習體驗。此次活動也得到集中保管結算所、感恩社會福利基金會、國票社會福利慈善基金會等單位贊助。此次活動每場六組，每組成員6至8人，共計70人左右參與此次競賽活動，最快完成關卡的組別即獲得第一名，獲獎的組別可以得到贊助單位精心準備的禮物。

『實境解密』活動的主要目的是透過實境遊戲的方式，提升學生在理財方面的知識與素養。通過精心設計的關卡與挑戰活動，巧妙結合了理財的觀念與趣味挑戰，讓學生們在解開一個個謎題的過程中，學習如何區分「需要」與「想要」，理解信用卡循環利息，以及保險的功能等實用知識。這種學習方式活潑生動，也融入了實用的理財教育，讓學生在解謎的同時，深入了解理財的重要概念。

學生們的熱烈反饋證明了活動的成功。參與此次活動的真大陳同學表示:「今天是第一次參與這種實境解謎的活動，覺得很新奇很有趣，也學到很多跟理財相關的知識，有保險的部分、有信用卡的部分，讓我受益良多，希望下次還可以參與類似的活動。」另一位真大參與者李同學表示：「遊戲伴隨著理財的觀念這種教學方式讓我感到新鮮且有趣，我覺得這樣的學習非常酷，我真的很認真上課。」

真理大學財務金融學系主任林惠文也肯定此次實境解謎活動不僅提升學生的參與興趣，也帶來了不同的遊戲體驗，更重要的是，在遊戲中學到了許多實用的理財知識。能幫助學生準備好面對真實世界中的財務挑戰，為未來的理財生涯打下堅實基礎。