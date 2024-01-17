今日，「醫療管路固定結構」及榮獲第75屆德國紐倫堡國際發明展金牌的「防針扎及具收納的針頭構造」正式專利授權！由慈濟科技大學校長羅文瑞、建名集團暨昌辰鑫生醫總裁林傑茂共同簽署，讓二項發明正式進入商品化階段，不但強化護理人員的安全，更嘉惠臨床照護病人。

慈濟科技大學校長羅文瑞表示，「防針扎及具收納的針頭構造」和「醫療管路固定結構」，都是護理系師生在臨床發現問題，進而研發出產業需要的解決方案。建名集團暨昌辰鑫生醫總裁林傑茂表示，會盡最大的努力來完成，務必做到安全有效、零風險，並符合醫材法規要求的產品，爭取盡快上市，減輕醫護人員的壓力。

建名集團暨昌辰鑫生醫董事長林南光表示，慈濟科技大學的研發團隊（研發長林祝君、實習指導老師張皓雯、護理系碩士班學生陳筱君、楊文吟、劉君薇、李雅雯、謝怡琳），都是擁有臨床經驗的護理師，也更能發現使用中的醫療器材相關缺點。所以，只要控制成本，再加上些許微調，就能以商業的角度造福社會人群。

針扎是全球醫護人員重要的職業傷害之一。其中，又以護理人員的發生率最高。由於臨床工作量超載、經驗不足、操作程序不當，以及不良的針具等，都會導致護理師在抽取藥物、提供藥物和棄置針具時，發生針扎。

「防針扎及具收納的針頭構造」，採縮短針頭和增加針頭收納裝置。藉由針頭運用角度、長度、空間的設計，提供護理師在備藥時、給藥時、給藥後的全面性針扎防護。操作過程，不使用單手回套針頭蓋、不反覆接觸針頭、降低針頭裸露次數、備藥後可安全收納針頭。

「防針扎及具收納的針頭構造」，提供護理師在備藥時、給藥時、給藥後的全面性針扎防護。(照片/慈濟科技大學提供)

重症病人為了維持心肺循環，護理師會置放氣管內管，並外接呼吸器。尤其，躁動的病人會加以放置口咬器，避免病人咬住氣管內管，影響供氧。而鼻胃管則是在需要灌食、灌藥或引流時使用。然而，臨床上採用宜拉膠布及棉繩綁帶方式固定，容易導致病患皮膚壓傷、管路滑脫、照護不便及危害安全等。市面上使用的管路固定裝置，也只適用於成人，或只能單管固定，無法一體適用。管路無法移位固定，更造成護理照護不便。

「醫療管路固定結構」除了使用在重症病人，也提供口腔癌病人二種氣管內管（由口、鼻）置入，鼻胃管、及口咬器固定的功能。螺旋可控式口咬器可依病人情況，進行咬合深度的調整及卸除，讓護理師進行灌食、抽痰等照護措施，能更方便的進行管路更換，避免病人皮膚撕除傷、管路滑脫、照護不便及危害安全等。