如何因應高齡化社會是全球的重要挑戰，天主教輔仁大學1月9日成功獲得經濟部「113年度中小企業創育機構發展計畫」的「高齡產業新創加速器」補助案，這標誌著輔仁大學在高齡領域的重要突破，以及新創加速輔導能量深受肯定。

輔仁大學成立近百年，近年來的學術研究與創新教學以「精準健康」為核心，在現任校長江漢聲及後任校長藍易振教授的支持領導下，輔仁大學加速器將結合醫學院、民生學院等12個學院以及輔仁大學附設醫院的豐富資源、產業人脈、育成經驗，聚焦於「健康醫療」與「便利餐食」兩個領域，協助新創公司在高齡產業快速成長、驗證商品、鏈結資源、取得資金。

在高齡健康方面，輔仁大學醫學院早已開設「跨專業長期照護碩士學位學程」，以及「長期照護與健康管理進修學士學位學程」，對長者的需求與協助有完整與豐富的認識。身為國科會SPARK生醫與醫材轉譯加值人才培訓計畫的重點培育學校，以及國科會的科研產業化平台中清華五校聯盟的成員，輔仁大學有多年的醫療健康新創輔導經驗。此外，輔大醫院附設醫院為12家天主教聯合醫院之一，可協助團隊進行場域驗證。

在便利餐食方面，民生學院包含營養科學系、食品科學系、餐旅管理系與民生創新發展中心，長期關注健康老化、長期照護與慢性疾病預防等領域。無論是商品研發、自創品牌、小量代工、銷售測試或通路合作，都有豐富的業界實戰合作經驗。

加速器不僅是高等教育和醫療服務的融合，更是對高齡社會需求的積極回應。輔仁大學校長江漢聲表示，計畫的主要目標是利用創新方案解決醫療、營養、健康促進和護理等領域的挑戰，將圍繞高齡產業的前沿技術和服務，進行資源整合和新創孵化，支持從醫療端、教育端到市場端的創新轉化。

後任校長藍易振教授提出，輔仁大學加速器計畫將結合ESG永續發展與AI科技，與對接產業進行合作。輔仁大學已與長照產業合作開發「醫養心動健康景觀樂活智慧宅」，利用AI技術進行健康管理，在新型態的高齡者居住環境中，兼顧慢病防治、失智預防、營養保健、運動復健等許多面向。輔仁大學將運用最新的資訊科技，串聯整個醫療產業鏈，並積極與產業界合作開發新技術和服務。

輔仁大學的這些創新舉措及願景，不僅代表了對高齡產業的深刻理解，也展現了其作為教育和醫療領域領導者，對促進台灣高齡產業發展，帶動產業結構轉型升級的承諾與實踐。透過這些計畫，輔仁大學期望對全球健康產業領域有更多的貢獻。

輔仁大學獲得經濟部高齡產業新創加速器補助。(照片/輔仁大學提供)