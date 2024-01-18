東海大學攜手台中市政府推動的「愛因斯坦飛揚AI下鄉教育計畫」，讓孩子們在短短三天學會AI，不僅運用AI繪畫出可愛的動物、公主、王子，還畫出他們眼中的超萌盧媽媽，讓台中市長盧秀燕看到畫時笑得好開心，親自發紅包給每一位孩子。

為了幫助偏鄉孩子降低數位落差，東海大學在校長張國恩的親自帶隊下，以「大手牽小手」在台中和平區和平國小舉辦首屆愛因斯坦AI冬令營，短短三天，孩子們在東海大學師生安排下體驗大地遊戲、AI繪圖、AI化學等課程，更有來自TCS探索未來教育機構的大哥大姐們的英語課程與遊戲。

台中市長盧秀燕昨日視察和平專案之際，也抽空與參加營隊的孩子們互動。期待盧媽媽到來的和平國小孩子們，還和東海的同學一起用電腦創作盧市長、東海張國恩校長、數位治理局局長林谷隆，以及和平國小校長陳恩澤的漫畫版公仔圖像，親手拿到作品的盧秀燕市長笑說：「這是我嗎？好漂亮。」對於東海大學師生願意到和平國小進行偏鄉服務，盧市長相當肯定，並希望未來持續推動偏鄉數位教育。

身為活動推手的數位局長林谷隆說，這次是市府與東海大學首度推動偏鄉AI營隊，之後將透過「智慧城鄉發展計畫」持續推動「東海愛因斯坦飛揚AI下鄉教育計」，讓梨山、佳陽、松鶴部落的的孩子也可以享受到數位教育的資源。東海公事處處長黃兆璽表示，這次活動共有婦女會、學務處、公共事務處、親善大使團隊、數位創新所、化學系、工設系等跨單位超過二十位以上的同學老師共同規劃設計，未來將逐漸擴大規模，期待暑假能順利把AI課程推到更偏鄉的部落，讓孩子們可以和都市孩子一樣享有最好的數位學習資源。

為了幫助偏鄉孩子降低數位落差，東海大學在校長張國恩的親自帶隊下，以「大手牽小手」在台中和平區和平國小舉辦首屆愛因斯坦AI冬令營，短短三天，孩子們在東海大學師生安排下體驗大地遊戲、AI繪圖、AI化學等課程。(照片/東海大學提供)