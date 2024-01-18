開車出門時若車輛發生故障或車禍時，民眾需在車後放置三角警示牌避免遭後車追撞，然而國道車禍的追撞事故仍時有耳聞。為改善傳統三角警示牌高度過低、人工擺放危險性過高等問題，國立臺灣科技大學設計系學生利用光纖特性設計出「Mopti-fi小型車故障光纖警示裝置」，成功將創新思維融入交通安全領域。該裝置也從543件作品中殺出重圍，獲得「2023康寧創星家 - 創新應用競賽」第三名與獎學金10萬元。

根據道安資訊查詢網統計資料，「未注意車前狀況」名列全國小型車事故肇事原因第一，這支由設計系二年級學生林勤皓、袁旭東、羅坤辰、張哲誠、陳竫涵、林薏瑀組成的團隊，鎖定與民眾息息相關的交通安全問題，將小型自走車融合光纖輕盈可彎曲及防水的特性，只要將裝置一端固定於車頂，另一端透過手機APP搖控自走車向後行走，延伸出的光纖警示燈條將形成大面積、辨識度高的光纖牆，有效警示後方來車，降低追撞事故發生的機率。

「小型車故障光纖警示裝置」也配置紅外線鏡頭、動力輪及煞車等，可以適應夜間昏暗的光線及斜坡地形，同時也提出專屬APP的概念，讓使用者待在安全的地方，透過手機操控光纖警示裝置的移動，並監控車後狀況以及拍攝事故照片等，大大降低人為放置警示牌的危險性，保障使用者生命安全。

設計團隊指出，在研發過程中，團隊面臨結構與收合方式的挑戰，加上他們對光纖材料了解不足，因此遭遇許多瓶頸，但經過多次討論和專業指導，他們成功克服這些難題，使得產品更趨完善。他們也鼓勵學弟妹把握機會，利用課餘時間多多參加競賽，「即使會感覺沒有時間，壓力很大，但在過程中會收穫課堂上學習不到的經驗。」

比賽規定須應用康寧材料（玻璃、陶瓷、光纖）發想創新產品方案，因此學生在材料方面遭遇相當大的挑戰，指導老師林時旭助理教授指出，「限制本來就是設計有別於藝術必須克服現實問題必經之路」，參加比賽也能更客觀的觀摩他人的設計對策，找出自己的差異化與優劣點，也能激發創新的原動力。

「想像力是設計者非常需要的特質，也常需要長時間被刺激、訓練、積累經驗」，林時旭認為，主辦方也未嘗不是利用此機會，發揮彼此的想像空間、探索未來的可能性。林時旭助理教授分享，這次的作品創作過程中，團隊從選題開始就被否定、經過多次修改與重新建構，最後成品的樣貌完全脫胎換骨，幾乎是老師與學生的共同創作，後來再經由康寧的工作營訓練時又加入彎道使用情境，將整體特性發揮得更淋漓盡致。

此外，臺科大設計系碩一薛凱潔也設計一款可將咖啡渣製作成天然清潔劑的全自動研磨咖啡機，解決咖啡渣的永續循環問題。該作品也從500多件作品中脫穎而出，獲得優選。

薛凱潔表示，作品以玻璃媒材為發想，希望可以透過康寧抗菌玻璃的特點，改善傳統咖啡機、咖啡杯、水箱、豆槽使用不耐刮的材質，容易造成容器藏污納垢、清潔劑殘留等危害身體健康的狀況，且由咖啡渣製作而成的清潔劑為純天然，讓使用者在享受美味咖啡的同時還能達成循環永續及維護健康。

薛凱潔表示，這次的比賽讓她感受到眾多參賽者的才華與上進心，也激發她的動力，也期待自己未來能將所學應用於更具挑戰性的項目。

「Mopti-fi小型車故障光纖警示裝置」包含紅外線鏡頭及動力輪等，未使用時也可收合起來存放。(照片/臺科大提供)

裝置延伸出的光纖警示燈條將形成大面積、辨識度高的光纖牆，即便是在雨天也能有效警示後方來車，降低追撞事故發生的機率。(照片/臺科大提供)

團隊提出「Mopti-fi小型車故障光纖警示裝置」專屬APP的概念，更加保障使用者安全。(照片/臺科大提供)

臺科大設計系碩一學生薛凱潔獲得「2023康寧創星家 - 創新應用競賽」優選。(照片/臺科大提供)