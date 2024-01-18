為深化學習理念及分享學習歷程設計成果，教育部國教署委託國立臺灣師範大學普通型高級中等學校課程推動工作圈辦理「深化學習與學習歷程設計交流論壇」，搭建高中育才和大學選才的對話平臺。論壇呼應108課綱的本質，透過教師的教學與引導學生自主學習，協助學生探索目標與學習生涯規劃，並培養面對未來挑戰的知識、能力與態度。更多資訊可至「普通型高級中等學校學科資源平臺」（https://reurl.cc/M47yWn）觀看運用。

國教署說明，本次論壇活動採實體方式進行，延續去年經驗交流論壇的成果，聚焦更多學習歷程檔案的交流與對話，以「深化學習意義及課程教學實作反思」為題，邀請縣市政府課程督學、高中師長分享學習歷程設計經驗，以及由完整經歷108課綱的大學生分享撰寫學習歷程檔案的過程，以互動方式讓高中教師與大學教授給予回饋與對話，激發參與者對學生學習歷程的反思和建議。

參與師長給予肯定並回饋，透過論壇能夠深化學生學習以及如何指導學生展現多元課程學習成果及學習歷程檔案，另教師提到，藉由大學各科系學生的分享，與高中教師和大學教授的對話回饋，能有效幫助教師調整自身課程設計。

國教署表示，108課綱實施後，高中階段的學生會藉由建置學習歷程檔案，呈現個人在不同領域的多元學習表現，並反映出不同且獨特的學習軌跡、個人特質與發展潛力，協助學生逐步找到自己的興趣及生涯方向，進而成就每一個孩子追求的未來與發展。