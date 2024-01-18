國立臺南大學幼兒教育學系於112學年度第1學期期末1月10日在該校辦理「112學年度集中實習經驗傳承暨普拉斯計畫成果發表會」，由幼教系大四修習「幼兒園教學實習」課程的37名學生分享實習成果，並向學弟妹進行經驗傳承。

南大幼兒教育學系翟敏如主任勉勵及期許同學，透過經驗傳承的方式，讓南大幼教系的優良師資培育成果得以薪火相傳，鼓勵學弟妹可在成果發表會中學習學長姊的寶貴經驗，提早對集中實習有認識及準備。「幼兒園教學實習」課程的授課教師陳怡靖老師則表示，讚賞學生在集中實習期間表現都相當優秀，即使集中實習結束仍繼續回到園所進行教育服務，學習態度非常值得表揚。

集中實習傳承成果發表會中，擔任實習園長的同學介紹職責、各園所的教學特色，以及園所對於實習生的訓練要求，接著，由同學進行兩週集中實習的心得分享，讓學弟妹可以更了解幼兒園所如何進行課程以及環境規劃。除此之外，本次實習也結合南大教育學院普拉斯計畫，帶領實習同學進行多元文化和資訊融入教具製作，供實習園所的幼兒操作使用，達到學用合一的目的。

除了口頭發表，並於現場展示實習學生的教學實習檔案以及製作的教具，供學弟妹觀摩。最後，實習同學播放感謝影片，記錄兩週的實習歷程，不僅成為學弟妹優秀的實習楷模，也為自己的大學生活留下珍貴美好的學習回憶。