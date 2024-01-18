正在準備結婚的新人要從哪裡開始展開人生新旅途？來自日本福岡縣的機場婚攝企劃「福岡Air Frontier Wedding」正式啟動，首次對台灣人新人招手，名額只有５組！這場別開生面的機場婚攝旅程，安排在今年4-5月期間，這也正是日本賞櫻最美的時期，想拍出獨一無二的婚紗照，趁著這一波日幣眨值的現在，新人手拉手一起出走日本婚攝正是時候！

福岡機場是通往亞洲的門戶，以日本福岡為據點經營時尚品牌的「株式會社Quantize」，自2021年起，與福岡國際機場以及全日空（ANA）攜手推出福岡機場包場的婚紗攝影服務，今年正式將服務範圍擴大至台灣。Quantize以「人生新旅途」和「特殊非凡空間」為主題，在福岡國際航廈與平時無法進入的國內線管制禁區進行拍攝。夜裡的機場充滿非日常和城市的氛圍，以飛機翅膀和引擎為背景拍出來的照片均頗有張力，非常吸引大家的目光，Quantize推出的機場婚攝服務在日本已有口碑。拍攝過程會有福岡知名的攝影指導在現場，可拍出如電影裡主角佔領機場般充滿戲劇性的一張。

婚紗拍攝14萬元有找，並有5星級飯店折扣及特色婚紗贊助

包下機場聽起來是不是貴呢？實際上機場使用費、100張照片和新娘新郎的妝髮和禮服等等內容，只要日幣63.8萬圓（含稅），折合新台幣約14萬元就能搞定！一輩子就只有這麼一次的拍婚紗，要辦就該辦得盛大一點吧！

到國外拍婚紗時，通常會擔心天候不佳等不可抗力因素，但即使拍攝當天遇到狀況，無法進行拍攝也免擔心！為保險起見，除了原定的拍攝當天，還會再多預留一天！此外加價項目有拍攝當天從飯店到機場的接送服務，以及錄影、新娘捧花、新郎胸花等等，若需要其他服務，歡迎與廠商諮詢，您只要訂機票和飯店就好！

對這次的活動感興趣但還在猶豫嗎，這次報名還有額外的福利喔！此活動與福岡博多的地標，運河城博多旁的5星級飯店「福岡君悅酒店」合作，透過此活動預約住宿，依日期與房型可享最多67%的折扣優惠！出國拍婚紗還能住5星級飯店，真的很划算。飯店地位於博多市中心，交通和觀光都非常方便。

婚紗拍攝時新娘婚紗是重點之一，到國外拍攝的話，能否表達清楚新娘的尺寸和需求也是相當重要的。對婚紗的任何需求，時尚品牌Quantize會盡全力為您實現。Quantize贊助提供的精選「MIX AND MATCH DRESS」（單品穿搭）可依主題或風格自由穿搭。新娘除了可以選擇標準的穿法，也可從經典造型變換其他裙款，或添加短罩衫或罩裙，自由變換造型、穿出屬於自己的風格。禮服採用上下身分開式設計，分散重量穿出輕盈感，即使長時間穿著也很輕鬆。非常歡迎諮詢婚紗相關的疑問，專員會協助您。

搶先透露活動流程！僅開放給新人的夜間機場

能在機場拍攝婚紗非常特別，體驗過的人也非常少。那麼這次Quantize的機場婚攝企劃活動，實際上的流程又是怎樣的呢？

抵達福岡機場的第一天，下午先到Quantize店鋪進行禮服的試穿，店裡有各種款式，您可以選擇自己喜歡的造型，也可以徵詢服裝設計師的意見、為您推薦適合的款式。試穿的時間可以從中午12點、1點、2點的三個時段選擇，試穿所需時間約2小時，有足夠的時間跟設計師討論。確定婚紗後就可以稍作休息，直到第二天的傍晚都屬於自由時間，可以去市區逛街。第二天的拍攝當日要晚上6點在Quantize店鋪集合，開始準備妝髮，晚上8點前往福岡機場。包下國際線航廈的部分空間，不只可以拍新娘新郎兩個人的照片，也可以和家人一起拍全家福。接著到國內線的管制禁區，空曠的停機坪中，飛機正等候著新人，雖是晚上而且戶外的攝影，但照明等裝備齊全，在令人興奮的氛圍下拍下有質感的照片。攝影時間到晚上11點會結束，在現場解散。若因故無法當天進行拍攝，將第三天作為備用日不需擔心！

可點進連結/掃QRcode觀看機場婚攝的紀錄影片，宛如一部電影般的攝影過程。新人也可以考慮加價項目的錄影方案記錄當下的回憶喔！

《機場婚攝紀錄影片》

https://youtu.be/AQtoUBXIQFI

活動概要

【活動網頁】https://quantize-dressline.com/airfrontier-wedding/

【招募期間】即日起-3月10日

【諮詢窗口】[email protected] 或搜尋並私訊臉書粉專「福岡Air Frontier Wedding/獨一無二的福岡機場婚紗攝影 」

【報名網址】https://forms.gle/9nSXUjP4vRZvfLKJ7

【進行期間】2024年4-5月

【招募人数】限5組

【拍攝時間】晚上8:30-11:00

【所需時間】2小時（僅針對拍攝部分）

【拍攝地點】

①福岡機場國際線（出境大廳報到櫃檯等館內進行拍攝）

②福岡機場國內線（在停機坪以飛機作為背景進行拍攝）

※國際線的拍攝可以帶家人，國內線則僅限新人的小孩陪同（小孩限2名）

【活動費用】580,000日圓未稅（638,000日圓含稅)

└內容包含

・照片檔案（100張 提供所有檔案）

・新郎新娘的妝髮設計

・禮服（新郎1套／新娘2套）

・機場使用費

・拍攝預留日

※拍全家福不需額外收費

《加價項目》

・製作影片 110,000日圓（含稅）

・新娘捧花・新郎胸花 33,000日圓（含稅）

・現場口譯 33,000日圓（含稅）

・拍攝當天的接送服務（豪華車） 66,000日圓（含稅）

・照片後製修圖 55,000日圓（含稅）

「福岡Air Frontier Wedding」機場婚攝企劃正式啟動。(照片/福岡Air Frontier Wedding提供)