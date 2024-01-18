南華大學於日前舉辦「就業力學程-創業楷模講座」邀請長沂國際實業股份有限公司陳昆池總經理，以「台灣的茶飲文化和創業故事」為題，分享他的創業故事與如何在充滿競爭的飲料市場中脫穎而出，打造COMEBUY茶飲王國。

南華大學副校長林辰璋表示，現今所處的時代充滿許多不確定性、模糊性、易變性與複雜性，如何面對VUCA時代是現在年輕世代的重要課題，要在充滿不確定性的時代裡找到自己的路著實不容易，創業楷模走過的路有成功有失敗，希望大家透過講座學習創業楷模的寶貴經驗，對未來無論是就業或創業都會有很大的幫助。

陳昆池提到，自己是澎湖人，家中從事漁業，生活並不富裕，因此當初創業的理由就是想要擁有更好的工作與收入。陳昆池說，水分為人體重要的成分，佔總體重的60-70%，人不會想每天都吃滷肉飯、牛排，但每天都需要喝水，茶又是東方很重要的文化，民眾對茶飲的需求一定要比純粹餐飲要來得高，因此選擇茶飲市場作為創業起點，於是COMEBUY應運而生。

陳昆池指出，年輕時在麥當勞打工的經歷給他許多啟發，國際連鎖企業的經營模式使他在創業時有更系統化的構想。說到品牌的命名發想，是為了讓不同國家的人看到招牌時都能大聲唸出來，而COMEBUY有台語「乾杯」的諧音，英文則是「來買（Come buy）」的意思，同時也能對應日文「乾杯」的意思，可以讓消費者印象深刻。

陳強調，「好的作品都是從模仿開始」，他們的第一個招牌模仿的是中國信託，第二次改版的模仿對象則是無印良品，一直到創業的第十一年，他們才設計出專屬於COMEBUY的LOGO，以七彩珍珠象徵台灣茶飲的活力與熱情，讓它在台灣與國際開花結果。

回首當年僅用六十萬資金創業，因為沒有退路，所以必須步步謹慎，才讓他有今日的成功，回應現場學生與老師的提問時，陳昆池說，海外擴張相當不容易，也時常失敗，失敗的原因很多，可能是選址、資金或是各國家的飲食習慣無法融入等，但失敗並不可怕，能否從失敗經驗中學習及調整改善，才能讓失敗變得「有價值」。因此，陳昆池勉勵大學生要保持積極的態度與靈敏的特質、多吸收新知識，對以後不論就業或創業都會是加分項。

林辰璋副校長相當讚賞陳昆池總經理的創業精神及經營之道，現今茶飲市場競爭激烈，想在「茶海」裡走出一條路並不容易，人生很難平平淡淡地過，尤其在這變動的時代。選擇創業這條路，必定會經歷起起伏伏，要學習創業楷模不怕失敗，並能從中找出問題，進而解決問題，並勇於挑戰，將能邁向成功。

林辰璋副校長(左)送紀念品給陳昆池總經理。(照片/南華大學提供)