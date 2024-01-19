義守大學「傳播與設計學院」大眾傳播學系，長期培育傳播產業傑出人才，校友侯建州投入媒體工作15年，經歷無數大小採訪戰役，亮眼的表現深受業界肯定。身為資深記者的他，擔任三立iNEWS財經頻道《方寸之戰–解密矽盾之島》專題製作人，該新聞還榮獲第22屆卓越新聞獎「不分媒體類財經新聞獎」。

侯建州與團隊以《方寸之戰-解密矽盾之島》獲得獎項肯定，新聞內容以深度報度來解析臺灣如何成為半導體王國，藉由淺顯易懂的文字描述、精彩的訪談、豐富的畫面，以及精心設計的後製剪輯，刻畫出國家力量的展現。侯建州開心的表示，卓越新聞獎有「新聞界金馬獎」之稱，因此能入圍角逐獎項的作品與人員，都是媒體界中的佼佼者，可以從高水準的競賽中脫穎而出，真的很不簡單，所以他與團隊都非常開心可以獲得此殊榮，更感謝這一路走來電視台的用心栽培。

來自高雄的侯建州表示，從小就很清楚知道自己的興趣與夢想，未來希望可以進入媒體業工作。高中時期發現義守大學不但是南臺灣少數擁有大傳系的學校之一，系上的師資陣容、教學課程、硬體設備以及校外實習課程安排等，資源都非常充足與多元，再加上“地利”的關係，他在高中畢業後毅然決然選擇義守大學就讀。侯建州感性的表示，義守大學可以說是他人生中重要的轉捩點，因為選擇自己有興趣的學系就讀，投入學習、吸收養分，一點一滴的累積專業實力，也因此在進入職場後成為即戰力，盡情發揮在校所學。侯建州也特別鼓勵學弟妹，“找到自己感興趣的事”很重要，如此才會激發更多的創意以及動力持續前行，並在將來成為自己想要的樣子。

義守大學大傳系的校友，投入職場後大放異彩，除了侯建州獲卓越新聞獎的肯定外，榮獲第58屆金鐘獎戲劇類節目攝影獎的《模仿犯》，攝影團隊中的詹晨智，以及去年廣播金鐘獎「教育文化節目獎」的「Danny的市場肚」製作人陳子云等人，皆為義守大學畢業的校友。義大於學生在校期間，積極鏈結資源，注入豐沛的教研內容，讓每位義大人走出校園後，在職場上將所學專業大放異彩。