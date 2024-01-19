中國科技大學影視設計系再度於全球影展上展現傲人的專業競爭力！學生畢業製作影片首度榮獲2023年柏林獨立影展(Berlin Indie Film Fest)兩項大獎。這也是影視設計系繼倫敦獨立影展後，再度獲得歐洲地區影展的青睞，讓影視設計系能持續在歐陸的各大國際影展舞台上大放異彩。

榮獲柏林獨立影展最佳學生影片(Best Student Film)的劇情短片《阿公你怎麼沒感覺》學生幕後拍攝工作情境。(照片/中國科技大學提供)

柏林獨立影展獲獎的兩部傑出影片作品分別是由郭若綺老師指導的劇情短片《阿公你怎麼沒感覺》榮獲最佳學生影片(Best Student Film)以及由王昭旺、王偉丞兩位老師聯合指導的紀錄影片《鼓起勇氣》榮獲最頂尖藝術家獎(Best Best Artist)。其中《阿公你怎麼沒感覺》剛獲得加拿大國際短片影展劇情短片傑出獎的肯定；它是一部描述失智阿公與孫子之間情感糾結與親情延續的故事。紀錄片《鼓起勇氣》是紀錄一名雙眼失明的街頭藝人阿勇，為了自己熱愛的鼓手工作，努力不懈、永不放棄的真實故事。這兩部獲獎影片將會在位於德國柏林 Rosa-Luxemburg-Straße 30 號的著名巴比倫劇院上放映。近年來影視設計系不斷在國際影展上嶄露頭角、創作佳績，八年來已累積超過45座國際獎項殊榮，驗證影視設計系專業人才的教育目標已獲得傑出的成果。

紀錄影片《鼓起勇氣》榮獲柏林獨立影展最頂尖藝術家獎(Best Best Artist)的宣傳海報。(照片/中國科技大學提供)

學生透過柏林獨立影展有機會與歐洲各國的影片創作者進行專業的實質交流，讓學生們能夠展現自己的創作才華，同時觀摩各國不同文化的影片作品，有助於學生未來製作出更成熟、更專業的影視作品。誠如王昭旺主任表示：「學生能首度獲得柏林獨立影展的肯定非常不易，這完全歸功於多年來系上老師們用心的付出與指導以及學生們不斷努力創作的成果，未來將會持續帶領學生參與各大洲的國際影展競賽！」為了積極拓展學生海外實習交流的機會，影視設計系於2023年獲得教育部學海築夢計畫補助，預計於2024年暑假帶領13位學生前往加拿大溫哥華電影學院進行為期四周的海外實習課程。中國科技大學影視設計系不斷開拓學生與國際接軌的機會，積極提升學生未來的全球競爭力。

為因應全球新科技與新媒體的發展趨勢，影視設計系不斷在師資、設備與教育目標上逐年調整與精進，並於2024年將AI科技運用與網路新媒體創作導入於課程設計與教學內容中，希望能與時俱進的持續培育學生影視製作的專業技能外，更希望提升學生跨領域學習與運用的創作思維，為台灣的影視產業注入更多元的創新能量。