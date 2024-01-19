國立自然科學博物館(科博館)2024年迎來生命科學廳華麗的轉身，全新的《奇幻自然》常設展正式在今日開幕！展區共有5大主題，由近20位科學家投入策劃，展場有可手動操作的機械魷魚、恐龍蛋、家中常見的「蟲住民」模型、數百件栩栩如生的動物標本展示，還有一件逾400歲的巨大臺灣雲杉。

教育部林明裕次長與奇幻自然策展團隊合影。(照片/教育局提供)

教育部林明裕次長出席開幕式致詞時提到，每年到科博館參觀人次約有300萬，肯定科博館在推動全民科學教育上所扮演的重要角色，館內「生命科學廳」一直是深受民眾歡迎與喜愛的展廳，本次與時俱進的改造展廳，打造全新的《奇幻自然》常設展，運用臺灣特有的動、植物標本展示、蛋幾何結構、生物力學及生活中就可見到的自然科學，由淺入深引導民眾體會自然奇幻的奧妙，有助於提升全民科學素養。

國立自然科學博物館奇幻自然常設區-哇自然！嗨科學。(照片/教育局提供)

科博館館長焦傳金分享，《奇幻自然》展區位在科博館「生命科學廳」地下一樓，展區面積253坪，共有5大主題，踏進〈哇自然！嗨科學〉，首先映入視野的是比人還高的臺灣雲杉，還有超過100隻從海岸線到高海拔的臺灣鳥類標本。蛋是生命的開始，〈圓不圓：蛋科學〉蒐集多件來自鳳凰谷鳥園生態園區等地的蛋標本，展示蛋與孵化後成鳥的各種型態。〈動一動：生物力學〉，以特殊手法再現動物奔跑的姿態，展現生物奔跑的力與美，超巨大「機械魷魚」，觀眾滑動任一個轉盤就能牽引魷魚動作，想動哪就動哪。〈追呀追：計算與行為〉，天花板懸掛的鯨豚骨骼模型與地面上的燈光投影，呈現出「鯨豚覓食」的難得景象。〈說故事：探索自然、發現科學〉介紹科學家「暖地杓蘭」和「居家節肢動物」的研究故事，鼓勵孩子隨時隨地踏出科學探索的第一步。

國立自然科學博物館奇幻自然常設區-動一動：生物力學。(照片/教育局提供)

《奇幻自然》元月19日開展，希望全新升級的常設展區繼續陪伴不同世代的民眾成長，讓各年齡層大人小孩都能帶著收穫回家，也從中感受生而為人，與萬物同屬自然的一部分，未來一同面對地球永續的危機與挑戰。

科博館《奇幻自然》常設展區詳情請參閱網址資訊： https://reurl.cc/97p24Y。