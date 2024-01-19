台灣茶無論在品質、製造、加工、文化、藝術、消費各層次，在世界上都名列前茅。學期尾聲之際，開南大學通識課程「台灣茶葉與茶藝介紹」，昨日由授課彭效武副教授帶另領師生前往龜山區的「益壽茶園」參訪，透過茶園參觀的親身體驗，實際感受到採茶、製茶的過程。

茶園負責人林雨暘介紹茶葉相關知識給參觀師生。(照片/開南大學提供)

桃園市是重要的茶葉產地，提供内銷的包種茶、烏龍茶、東方美人茶及紅茶，遠近馳名。龜山區忠義路上的「益壽茶園」，是以自然農法栽種，不施灑化肥及農藥，達到精緻、健康、安全之茶葉生產。茶園負責人林雨暘先生表示，他自中年轉業種植茶葉，憑藉個人決心毅力，以自然農法栽種生產無毒安全的健康茶葉為目標，多次獲得全國美人茶競賽大獎，讓桃園在地的茶葉品質受到外界的肯定。

開南大學肩負與在地連結，配合教育部高教深耕計畫，以及發展美學與茶藝是校務發展既定方向。彭效武老師說，此課程設計帶入茶藝術與生活，為增進學生瞭解桃園茶葉發展歷史與現況，常帶學生實地探訪茶園，了解茶農的生命故事，實際體驗，讓學生分別扮演泡茶、品茶師，使教學更具活潑。

此次校外教學，也讓學生做「茶巡禮」的總結，一學期從茶園管理、品種選擇、氣候土壤、病蟲害防治，至採摘茶葉後的室內製作茶葉的設備瞭解，並品飲各茶園不同季節的白茶、綠茶、紅茶、美人茶等，學生們都覺得收穫滿滿。