新北市國教輔導團今日在三和國中召開112學年度第2次總團會議，教育局張明文局長出席頒發51位團員及24位校長Google教育家LI認證證書。現場並播放輔導團首度跨國增能影片，建立國中小跨國學術平臺，同時也加碼宣布「教師校外競賽獎勵」及「研究發展獎勵」，全力支持教師在課程與教學上的精進。

教育局表示，國民教育輔導團近年為了推進數位課程設計與智慧課堂教學，精進輔導團團員的數位科技工具使用能力，辦理「AI適性化的數位學習世代」工作坊，規劃Google教育家LI認證課程，以Google for education各項APP應用為主軸，結合國際化系統認證，至今有超過200人完成Google教育家L1認證，為全國之冠。

典禮同時邀請新北市中小學校長協會池旭臺理事長到場勉勵，期許校長們成為科技領導者，符合時代的需求，擘劃科技願景並以數位治理提升學校行政效能。

輔導團市中心學校召集校長曾秀珠表示，18小時的認證訓練課程紮實豐富，線上即時考試的氣氛備感壓力。但輔導團員彼此加油、彼此共好，當按下送出試卷通過認證的那一刻，充滿幸福感與成就感。未來，新北國教輔導團團員將運用所學，協助全市教師融入科技教學，精進課程設計與課堂教學品質，期待善用科技輔助改變課堂教學方式，提升學生學習成效，共創更好的教育環境。

另外在典禮上也分享了2023輔導團越南教育增能影片，國中數學領域輔導小組召集學校徐淑芬校長表示，跨國教育增能提供彼此更優質的教育辦學參考，以做為未來合作新契機。其中，丁善理紀念中學的陳校長也分享了學校在師資系統性的培育，強調教師專業發展是學校文化形塑的DNA，科技與雙語教育更絕對是未來教育的核心。

教育局長張明文表示，新北有全國最強大的國教輔導團，每年透過500場以上的分區輔導和到校輔導，協助全市教師提升資訊素養，並透過公開觀課示範資訊融入各領域與議題的課程設計。同時透輔導團跨國增能，豐富各領域與議題輔導小組學習內涵，期待系統性的國際交流，提升新北學生國際競爭力。

同時，新北市教育局非常重視教師專業精進，特別公布「教師參加校外競賽獎勵辦法」，凡新北教師參加全國級競賽獲獎，申請通過即可享有獎勵金及充電日等獎勵。另，加碼「研究發展獎勵」計畫，凡以新北市為研究對象，全臺教師、公務員或大專院校碩(博)士生均可送件審查，最高獎金高達3萬元，歡迎大家踴躍參加。