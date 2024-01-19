113學年度招生仍採線上、一階段辦理，將於「臺北市公立及非營利幼兒園招生e點通」（網址：https://kid-online.tp.edu.tw）網站進行招生作業。招生對象為年滿2歲至入國民小學前之適齡幼兒，除須設籍臺北市外，欲報名公幼者，幼兒須與父母一方、直系血親尊親屬或監護人共同設籍於同一戶；招收年齡如上表所示。

113學年公立幼兒園總共核定招收1萬8,116名幼兒、非營利幼兒園則招收6,754名幼兒。招生相關規定，即日起已公告於教育局網站公告資訊之最新消息（https://www.doe.gov.taipei）。

為利家長即時得知登記狀態，e點通網站於招生期間設有 「即時揭示系統」，公告各園、各順位別的登記人數，資訊更透明公開。除此之外，家長也可以利用線上查詢功能得知抽籤結果並辦理「線上報到/放棄」及獲得線上繳費資訊等多項便民e化作業服務，歡迎家長屆時多加利用招生e點通網站。

另請家長特別留意，為避免影響其他幼兒登記或遞補權益，幼兒登記公立及非營利幼兒園暨教保服務中心以各1園（中心）為限；抽籤後倘同時錄取公立幼兒園及非營利幼兒園暨教保服務中心，僅限於1園（中心）報到。