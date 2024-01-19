夢想淘心室1月19號【創時空】邀請第十五屆海峽兩岸電視主持新秀會金獎主持人陳承至節目中作客；第十五屆海峽兩岸電視主持新秀會兩岸總決賽於去年11月20日在福建泰寧影視基地舉行。由來自兩岸各地28位的主持新秀同台PK爭奪總決賽金獎，就讀世新大學的陳承將在節目中分享此次特別的比賽經歷。

來自世新大學的陳承已是第二次參賽，由於2022年與前往大陸參與總決賽的機會失之交臂，2023年再度調整自己、重新出發。他表示，第一次主持新秀會是自己剛步入大學這個新階段後的第一場比賽，所有的情況對他而言都是未知數，在對大環境不甚了解、毫無參照標準的情況下，只能以試一試的心態參加。第二次則經歷了一年的準備，比賽前一晚，陳承回想了這一路上都學習到了什麼嶄新的知識和技能，藉此為自己增添信心。

即使已有前次的比賽經驗作為輔助，在台灣區決賽中，陳承依舊對於”即興主持”考題的環節備感壓力以及充滿不確定性，深怕自己準備的服裝不適合屆時抽到的即興主持的題目，然而陳承這屆所抽之題目竟與去年一模一樣，讓他不禁又滿懷自信並想起了那句話：「機會是給準備好的人」，雖然不知道有沒有準備好，但陳承認為，至少已經準備過了，接下來只要把注意力放在自我介紹就沒問題了。

陳承最終於第十五屆海峽兩岸電視主持新秀會榮獲金獎。(照片/中華兩岸文經協會提供)

談及本次主持新秀會中最強大的競爭對手，陳承透露，其實每一個人都非常優秀，專業度之高曾讓他的自信備受打擊，大陸的選手就不用多說了，面對來自台灣的選手吳若湄，她因從小就擁有非常多的相關經驗，也是陳承擔憂的對手之一，雖說整個競賽過程中，陳承無時無刻注意著自己是否足夠專業，但事後回頭看照片才發現自己相較之下依舊略顯不足，還需再多加努力。主持人則表示，每一次挑戰都是學習，鼓勵陳承未來持續往目標邁進。

對於此次兩岸交流競賽，陳承提到，兩岸的選手從小到大的教育和學習是不一樣的，兩方可能都會認為自己已經達到了在這個年紀的一百分，但其實還是會有一些東西是對方有而你沒有的，就好像一個魔術方塊，他們拿到了三面一百分，我們也拿到了另外三面的一百分，他們在名言佳句、詞藻華麗等學術底蘊上多有著墨，而我們則是在創意、創新以及個人特色上略勝一籌，藉由比賽，我們都為對方帶來了全新的視野。

更多關於陳承在海峽兩岸電視主持新秀會的比賽經歷與感悟，歡迎收聽今日的《創時空》。

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