創建已滿一甲子的東海路思義教堂化身為文創商品，成為金門高粱酒廠首款印製美麗教堂的高粱酒款。為推動募款幫助母校東海大學發展，中華民國東海大學全國校友總會攜手金門高粱酒廠，推出首款東海大學路思義紀念酒，只要是捐贈者方能獲贈此款紀念酒。

校友總會吳錫銘總會長亦身為世界和平會的會長，多年熱心公益，此次與金酒合作開發這款紀念酒，無非希望能幫助母校取得更多資源。吳錫銘表示，推出東海路思義紀念酒是經過深思熟慮，並且由理監事會共同決議通過，他們也參考總統府紀念酒，台大、師大百年校慶紀念酒，甚至分析成大、雄中等校如何推動紀念酒義賣來回饋母校。吳錫銘說，即使各大學、甚至軍警單位都紛紛推出紀念酒，但東海大學卻始終裹足不前，因為擔心身為基督教大學具有包袱，進行紀念酒製作易引起誤會與討論，但事實上，新約聖經中，耶穌基督所行的第一個奇蹟就是將水變酒以讓眾人飽足，所以經過考慮後，決定以抽象形式繪製具有東海代表性的路思義教堂作為酒瓶的圖像，並印上龍年的東海69年金龍圖騰，期待吸引校友與社會人士關注，進而捐贈東海，以收藏該款限量酒。

東海校友總會葉世宗副理事長說，他身為建築系的畢業校友，一直思索如何幫助母校，除了捐款，發展具有學校意象的文創商品亦是資產活化的必然道路，他與吳昕容秘書長研議之後，適逢龍年，又是首創、特請專家設計獨一無二的龍年標誌，更邀請專家繪製路思義教堂，以黑色筆墨勾勒教堂的邊框，再以潑墨手法著上金黃色的色彩，瓶身背後以周聯華牧師的筆法書寫東海校友總會的字體圖案，讓白底紅字充分將這款酒展現出這款充滿人文的風采樣貌。

葉世宗表示，東海雖然擁有近15萬名校友，但首款僅僅限量發行的東海路思義教堂金門高粱紀念酒僅製作200瓶，不設限校友，凡各界與校友捐款超過1萬元至校友總會者，將獲贈一瓶，捐款10萬元者，將獲贈11瓶，期待各界的支持，捐款收入將作為東海全國校友總會幫助東海大學強化學術、建設發展，以及校友服務之用。