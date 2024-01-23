東海大學哲學系俞懿嫻教授，為紀念在東海服務逾35年，特別由哲學系在1月上旬舉辦了一場榮退學術演講，不僅展示了她多年的學術成果，也與學術同好及學生一起劃下職場生涯美麗的句點。

俞懿嫻教授的演講以「中西哲學比較中尋求中國哲學智慧核心」為題，旨在通過中西比較哲學重要歷史，擷取哲學智慧核心，其發想得自哲學家方東美和程石泉二先生。演講主持人前東吳大學校長劉源俊博士、評論人文化大學特約講座教授黃藿博士、以視訊擔任評論的香港科技大學榮退教授馮耀明博士，以及來自各地學者和學子共同與會。

俞懿嫻教授畢業於美國紐約哥倫比亞大學，並獲得藝術與科學研究院哲學博士，出版過《懷德海自然哲學》一書，曾任美國加州克來蒙神學院「歷程研究中心」訪問學者，擔任《歷程研究》(Process Studies) 期刊國際編輯委員，多次在加州、北京、韓國、奧地利、印度、波蘭參加懷德海國際學術研討會（Whitehead International Conferences），是台灣在該領域的著名學者。

主持人劉源俊博士表示，俞懿嫻教授的退職演講，內容顯示其治學嚴謹，根底深厚，取精用宏，論理至為精闢，非有博通中西之群書與深厚之文化素養，難以成就。劉源俊強調，俞教授所從事中西哲學比較研究，關切中西文化思想交流史，是一個可持續終身努力的課題，值得學界重視。

原東海大學客座教授馮耀明博士肯定該論文破解了西方學者對中國哲學與宗教的誤解和偏見，提出中國人文傳統中發展出來的自然神學、自然道學和有機世界觀，是一篇結合觀念史與哲學分析的重要論文。文化大學特約講座教授黃藿也指出，他相當肯定俞懿嫻教授在學術的成就與貢獻，她在年輕時即深入中國傳統經典與佛學，為日後從事中西哲學研究紮下牢固根基。俞教授留學美國名校哥倫比亞大學，獲得哲學博士學位，在英文造詣方面，同輩之中少有人能及。黃藿強調，俞教授著有專書，有多篇英文論文在國際學術期刊發表，並時常參加國際學術研討會，與西方學者交流對話，充分展現其學術成就受到肯定。

榮退演講共進行了兩個多小時，相關論題引發不少迴響，活動最後在熱烈討論和溫馨惜別中結束。