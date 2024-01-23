開南大學電影系於1月18日至23日，前往韓國首爾進行國際交流活動，除拜訪駐韓國台北代表部外，也參訪延世大學和景福宮等地，實地體驗韓國文化。

開南大學資訊學院劉季綸院長、電影系副主任朱育佑與電影系師生一行人，首先前往位於光化門的駐韓國台北代表部，拜會梁光中代表。梁代表指出，韓國在影視文化有強大的根基，現在是青年世代，是與國際人才競爭的時代，勉勵同學強化專業能力，讓台灣的優秀軟實力透過影視作品，介紹給韓國影視市場，讓全世界看見台灣。

延世大學與梨花女子大學，皆為韓國當地聲譽卓著大學，歷史悠久學風優良，整體綜合競爭力排名在全韓名列前茅，開大師生在校園尋訪，感受韓國大學氛圍。電影系一年級林詩玲說，進行國際參訪讓同學們都覺得相當興奮且印象深刻，拍了很多韓服與韓國高中生制服的照片與短影片，另一位仇眾年學生說，韓國注重對傳統文化的保護，且重視長幼有序的文化，令人印象深刻。電影系日籍生佐藤碧倭相當喜愛韓流文化，第一次來韓國，能活用所學韓語與韓國朋友交流，非常開心。

師生於韓國景福宮進行韓服文化體驗。(照片/開南大學提供)

電影系朱育佑副主任指出，學生前來韓國參訪，讓學生能及早與國際接軌，培養具國際觀的專業能力，具有教育意義，未來將持續進行國際交流。師生也前往景福宮進行韓服文化體驗，並以韓國高中制服為主題，實地進行短影音拍攝與靜態攝影。資訊學院院長劉季綸表示，電影系具備日韓文創課程，此次走出教室將教學場域延伸到韓國，學生能實際體驗韓國文化，且能結合影像創作，提升學習成效。