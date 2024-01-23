近日韓國漢陽大學由邊成圭教授帶領漢陽師生共計23人再次蒞臨淡水真理大學。前來的漢陽大學師生在真理大學展開為期兩週的華語文研習。漢陽大學是真理大學韓國的姊妹校之一，大學每年固定有數名同學會到漢陽大學交換學習。

真大國際事務中心主任，同時也是華語文中心主任陳雅齡以「你卓越的起點:真理大學華語文中心」為主題進行簡報，真大校長陳奇銘也前來歡迎遠道而來的韓國貴賓，且致贈精美禮物給邊教授。此場歡迎典禮除了有真理學生代表團，還有該校教務長林志斌、學務長林裕昌教授、進修推廣部主任李沿儒教授、主秘李宜芳教授、國際企業與貿易學系教授林冠汝、財務金融學系黃泉興教授、宗教系王榮昌教授以及英美語文學系蘇淑卿主任。

漢陽大學座落於韓國首爾，創立於1939年，是一所私立綜合型大學，漢陽大學共有兩個校區，學生人數超過兩萬，其工學院與建築學院在韓國具有很高的聲譽。2016年起漢陽大學每年皆由中國學科邊成圭教授帶領師生至真大研習，此次是第六度來訪，過往真理大學與國外姊妹校學習華語的課程多由真理大學台文系規劃講授，而真大華語文中心自2022年8月成立後，與姊妹校的華語文課程由真大華語文中心接手，國際學生來台上課除了每天有四小時的華語教學外，還有真大國際事務中心所安排的文化導覽課程與地方小吃介紹等，這樣多元的課程學習目標協助姊妹校師生對台灣事務有進一步認識。

說得一口流利中文的邊教授表示:「非常高興在疫情後又可以來台灣，韓國學生希望能嚐盡台灣美食，體驗台灣文化，希望這樣的交流可以持續下去。」漢陽大學的華語學習團每年皆有兩團以上前來真大，每次進行為期兩週，或一個月的華語文研習，為了協助韓國學生融入台灣，真大精心安排漢陽師生住在其五星級視野的學生宿舍裡，除了體驗國人的生活外，更可欣賞淡水暮色之美。陳雅齡主任表示:「漢陽大學與本校的情誼非常深，前三年因為COVID-19的影響所以兩校互訪的活動就暫緩，現在疫情趨緩，因此我們期待未來會有更多兩校互訪的活動，藉此增進兩國學生語文的能力，也更對彼此文化有更深的理解。」