美國史丹佛大學21位師生跨國參訪新北市德拉楠民族實驗小學，進行泰雅文化參訪及實地課程體驗，不僅讓德拉楠民族實驗小學的學生透過泰雅族族語教學和狩獵體驗與史丹佛師生深入交流，更拓展了孩子們的國際視野。

教育局長張明文表示，新北市一直致力推展原住民族教育，而德拉楠民族實驗小學作為新北市第一所原住民實驗學校，轉型以來持續做系統性規劃與傳承部落文化與知識體系，成為新北市原住民教育推動的重要據點。史丹佛大學的參訪不僅能分享了臺灣本土文化，同時也達到國際交流的目的，對於學校的孩子，絕對是一場豐富的學習饗宴。

在這次的參訪活動中，德拉楠實小的學生首先以「族語傳話遊戲」的形式擔任族語小老師，教導史丹佛大學的大哥哥、大姊姊們泰雅語；接著，獵人老師帶著史丹佛師生走上步道，介紹獵人狩獵的過程，包含準備、觀察獸徑、製作陷阱、認識常用植物及狩獵禁忌等，同時還親自體驗製作陷阱及製作泰雅族童玩-竹槍。狩獵活動結束後，由德拉楠實小的尤幹•尤勞老師以英語分享自己投身藝術歷程的故事，讓史丹佛大師生感動及驚嘆。

媒合此次國際交流的龔宥文老師表示，透過獵人老師的介紹，他們更深刻了解到泰雅族的狩獵活動是一個莊嚴而感謝大自然的過程，獵人們以謙卑的心進行每一次狩獵，令人敬佩及感動!碩士學生Vidal提到，泰雅族獵人非常聰明，巧妙地運用大自然材料製作陷阱，並且不過度狩獵，這種尊重大自然的態度讓他深感敬佩。

獵人老師陷阱教學。(照片/新北市政府教育局提供)

德拉楠實小校長梁淑媛在活動結束後表示，看到學校的孩子與史丹佛大學師生歡樂的互動，感受到多元文化交流的美好，學校轉型為原住民實驗學校已邁入第三年，泰雅族文化課程在教師的努力下逐漸成熟完善，未來非常歡迎外界前來參訪交流，進一步認識泰雅知識及體驗泰雅文化。

德拉楠實小二年級宗樂雅同學說到，這次特別製作了印有學校校徽和圖騰的特色杯墊送給史丹佛大學的大哥哥、大姊姊們，希望他們看到禮物時能想起這次寶貴的回憶。四年級崔良瑞同學則分享透過這次活動，自己敢與外國人交談，這對他而言是一次愉快的體驗。六年級侯佑燊同學則表達希望未來能透過學校的社群媒體與遠在美國的大哥哥大姊姊保持聯絡，持續分享各自的生活經驗。

教育局進一步補充說明，新北市原住民學生多數分布在都會區，為了推展原住民族教育，全國首創太陽計畫─原住民重點暨特色學校計畫，更成立德拉楠民族實驗小學。近年來也先於全國辦理原住民文化列車講座，透過原住民種子講師巡迴宣講，將原民文化帶到都會地區、走進校園，讓都會區的學生即使未踏入原鄉，也能認識與瞭解原住民族文化，期望藉由多元管道的努力，讓全市師生更深入認識原住民文化之美，同時學習尊重多元，營造族群友善環境。