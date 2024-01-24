為推展家庭教育工作，國教署於112學年度「高級中等學校推動家庭教育暨親職教育工作實施計畫」補助內容，將納入親子共學、走出戶外等議題，期望更加促進親師生共學共好!

國教署說明，近年來因高齡與少子女的人口趨勢、多元的婚姻與家庭型態、友善家庭、工作與家庭平衡等家庭議題可能對學生的身心發展及學習產生影響。因此，112年委託國立雲林特教學校辦理「高級中等以下學校教師家庭教育知能研習」，研討「Me Too 運動」性騷擾防治、網路不成癮，提出問題和分享經驗，例如:「談心」、「放心」、「關心」以及如何照顧莘莘學子的「心」等，為家庭教育實務工作者、教育工作者、提供一個互相學習和交流的平臺。

例如國立臺東女中將校園家庭教育的推動實務經驗，運用於親師溝通及親職互動講座，與家長和學生共同體驗及探討如何在學校中促進家庭參與，並期以學生身心健全發展為核心、學校為範圍、家庭為支持的基礎，建立更強大的家庭教育支持體系，讓愛的教育落實協助家庭和學校更好地合作。

國教署表示，透過親職教育、子職教育、本土及多元化議題等課程，提供家庭教育諮商或輔導等服務，強化親師、親子溝通與家庭聯繫支持系統，讓下一代有更健康的成長環境。