票房近逼億元大關的電影《富都青年》，全片皆在馬來西亞取景，劇情刻劃馬來西亞移工社會，道出無籍勞工的辛酸悲歌，也讓人看見大馬底層社會的無奈；無獨有偶，義守大學「傳播與設計學院」電影與電視學系大四學生畢業作品《甘榜男孩》，全片也都是在大馬取景，劇情描述的是隔代教養與種族議題，此部作品目前也入圍公視學生劇展初選。

《甘榜男孩》拍攝團隊由影視系18位學生組成，於去年9月前往大馬拍攝取景，劇情主要透過兩個不同種族且生長在隔代教養家庭中的小孩，在成長過程中反應出馬來西亞社會的族群矛盾，以及如何以寬容和同理心來面對種種情況。擔任編導的傅啟榮本身就是馬來西亞人，他表示因為父母工作的關係，從小就是被外公外婆帶大的孩子，來到義守大學就讀影視系後，他就訂下一個目標，就是要將所學的影視專業，將隔代教養的成長心路歷程，以及不同種族的相處之道，透過鏡頭完整呈現。為了原汁原味的展現最真實的樣貌，傅啟榮與團隊早早就決定要飛到大馬拍攝。

影視系大四生畢業作品《甘榜男孩》，描述隔代教養以及不同種族身分別的衝突，反應出馬來西亞社會的情況。(照片/義守大學提供)

團隊裡有6位馬來西亞學生，在大馬短短的15天裡，每天都馬不停蹄的執行拍攝作業，他們為了完成電影拍攝，即便回到家鄉卻過門不入，全心全意投入創作的精神與執著令人動容，其中他們非常感謝義大畢業的大馬學長姊們，在當地給予的全面協助。擔任統籌製片的劉子祺，同樣也是來自馬來西亞，她指出能和同學一起回到家鄉拍片，可以藉此讓臺灣的同學感受馬來西亞的文化，大家一起共同打拚的感覺很棒。擔任攝影師的莊秉翰，第一次來到馬來西亞，在勘景過程中發現當地有著豐富的文化和歷史，希望透過這次“跨國”團隊合作，可以打造出一部撼動人心的作品。

指導老師李志強指出，臺灣的影視環境和創作質量在亞洲深具雄厚實力，也因此義守大學成為許多大馬學子前來求學的首選之一；不同國籍的學生為了共同的理念與創作而聚在一起，即便拍攝工作要遠赴異國取景，但義大學子展現強大的向心力與決心，克服困難不畏挑戰，就是希望可以拍出大學階段的代表作。