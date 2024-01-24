大學學測是人生中最重要的大事之一，學測考完之後，緊接而來的重頭戲就是學習歷程檔案的資料上傳以及面試，而要如何把自己的優勢呈現在理想學校的面試教授眼前，則是一個相當重要的課題，夢想淘心室1月24日【曉宇宙~曉曉問大大】特別邀請靜宜大學教務長鄭志文教授至節目中作客，與聽眾朋友們分享學測第二階段取得高分的贏攻略。

學測考完後，第一個要面對的就是「學習歷程檔案」，而新課綱下的學習歷程檔案，最大意義在於它能夠透過尺規篩選與凸顯學生不同的特質，同學可藉此好好把握機會將自己優勢呈現。靜宜大學教務長鄭志文教授提到，學生大致可以分為三類，第一種是在少子化的大環境下，不論如何都有大學可唸的學生，第二種是有潛力性的學生，需要透過展現自己未來的可能性得到大學的青睞，第三種則是學科能力表現非常優秀、學習態度也非常正確的頂尖型學生，而108課綱下的學習歷程檔案主要針對的是第二類型的學生，這群學生約莫佔了考生數量的七成，因此，無論你是公私立學校的學生都需要了解到學習歷程的重要性。

此外，備審資料究竟要怎麼準備？鄭志文教授表示，真正的完美公式在於打動背後那個幫你打分數的人，每個學系在擇才時都有一個嚴謹的制度以及共識所形成的尺規，他們評斷的不是學習分數，而是學習潛能、團隊合作能力、問題解決能力、批判性思考能力等。學生首先應該要去了解每個學系的擇才標準以及訴求，並與該系去做”對應”準備，不必過於強調評分標準裡沒有的能力。鄭志文教授也特別提到，考試制度裡的「差分檢核」已愈加被重視，沒有按照尺規標準評分的情況將會逐漸減少，即使同學其他方面的能力再強，沒有對應到學系的尺規標準還是無法納入評分。

主持人提及，學習歷程有比考試成績重要嗎？鄭志文教授指出，學習歷程反映的是學生的學習人格，很多人可能認為大學端更在意的是你的專業能力，但其實國立學校與私立學校不同，愈是國立的學校愈是偏向學科專業取向，而理工科可能也比人文社會科更側重於學科知識，但歸根究柢，所有學系都還是在看學習歷程，只不過更偏向於專業性質或學習人格取向與否。

各學系擇才的尺規標準究竟為何？其實是無法公告的，考生們若想得知可以從寫作指引、準備指引等方面探尋到該系尺規，而要如何做到所謂的”對應”， 鄭志文教授透露，同學可在學習歷程自述的標題裡自主的把對應的尺規加入，評分教授的下一步就是把你放到潛力股，接下來只要從後面的資料中翻找確認它是否能成為標題的佐證、是否足夠深入等，便完成了整個評分作業。

雖然考生要透過學習歷程檔案打動評審，但在ChatGPT以及AI生成發達的時代下，大學端漸漸地降低了書審的成績比例，並且更傾向於透過面試檢核學生學習歷程檔案的正確性以及可信度，鄭志文教授提到，有人可能會認為，是鑽石就會發光、就會被發現，但即使是鑽石，也需要研磨、拋光和打亮，因此，學會如何表現自我也是重中之重。在面試內容的展現上，就如同追女孩子一般，應環繞在對方的身上而不是自己，學系需要的是什麼便提供什麼，以表達自己的誠意，另外就是非語言的形式表現，無論是自信、語氣、聲量、眼神都是可以去做練習的，最後則是「細節」，透過闡述這三年過程中的細節來打動評審，相信皆能獲得亮眼成績。

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