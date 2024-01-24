國立臺南大學學生社團向日葵社，於本月23至25日前往臺南市善化區善糖國小舉辦「2024向日葵玩具總動員品格育樂營」，23日上午由善糖國小陳俊吉校長主持始業式，南大學生透過創意發想，將品格教育轉化為遊戲、戲劇等形式，與善糖國小學童度過充實的寒假時光。

本次營隊活動中，除了品格課程，也設計許多團體合作進行的闖關遊戲，希望學童能從需要和他人協力才能完成目標的過程中，增進人際關係與團隊合作能力。另外，為拓展學習視野，設計了「環遊世界趣味闖關」，讓學童認識國際多元文化；並配合聯合國永續發展目標(SDGs)第11項「促使城市與人類居住具包容、安全、韌性及永續性」設計小短劇，讓學童多元學習。

營隊總召電機系三年級王奕婷同學表示，活動以涵養品格為宗旨，融入多項核心素養與重要議題，並以多元、活潑方式進行，期望學童快樂學習並能理解運用。感謝所有參與的服務團員，大家一起做中學，與善糖國小學童共同成長與學習。

南大侯志正學務長肯定同學們利用寒假辦理服務活動，也謝謝善糖國小師生與家長團隊的支持，看見學童認真投入活動，並扎實地學習，展露陽光燦爛的笑容，便是社團服務最大的收穫。