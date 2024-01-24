大同大學近期表揚傑出校友顏大緯(資工系75級/資工所77級) ，現職為緯創軟體(股)公司台灣香港事業單位總經理。顏大緯是大同寶寶，資工系第一屆畢業後在大同完成碩士學位。專長是軟體系統開發，包含金融系統、跨行清算系統規劃建置、電子商務資訊安全與金流解決方案、行動商務應用與建置技術等等。

「以前大家都說台灣除了有行政院五院，其實有第六院，叫做『大同工學院』大」，顏大緯回憶讀書時，每到下午四、五點，就會有一群白衣黑褲的學生在校門口等放學，而當時的嚴管勤教、嚴格訓練，後來都成了工作、人生的養分。

顏大緯鼓勵學弟妹，不一定要當董事長、總經理才代表成功，「能力和內涵最重要」，語言和溝通能力排第一位，放眼國際，「看看這世界發生什麼事？為什麼會這樣？我能扮演什麼角色？」，小小的點子，可以越做越大，「現在就開始想，讓學習更有方向感。」

顏大緯表示，35年前進入資訊工業策進會之後，開啟資訊科技職業生涯，與台灣及中國大陸、新加坡、越南等外國客戶合作。他形容自己「很幸運」，長期與外國客戶建立的夥伴關係，奠定日後提供國際大客戶的服務基礎，現在擔任緯創軟體台灣香港事業單位總經理的顏大緯，也時刻要求自己與時俱進，跟上科技發展趨勢和方向。