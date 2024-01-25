真理大學校友總會與各分會理事長23日於淡水魚藏餐廳宴請學校一二級行政與學術主管，除了感謝主管們一整年的辛勞外，也分享產業合作機會與所需人才訊息提供母校師長參考。

真大校友總會理事長，同時也是百年福壽實業董事長的洪堯昆表示:「少子化是國家發展很大的危機，不僅影響教育，也會影響我們產業的人才培養。洪堯昆是淡專時期工業管理科畢業生，他表示在母校學得非常多，這些知識也都能應用在目前的經營管理上。但這幾年看到少子化影響教育的新聞愈來愈多，擔心母校招生的情況，所以趁著歲末年終邀集所有總會以及各分會的理事長一起回來請師長們吃飯，也順便來為母校盡一點心力。」

餐會前，洪堯昆理事長、張聰聯副理事長、白文亮副理事長、祕書長楊飛龍、新北市校友會理事長黃嘉興、桃園市校友會理事長陳清榮、高雄市校友會理事長張振雄與該校行政與學術主管先舉行一場座談會。會中，各理事長與母校各系主任交談系所發展的現況，校友們並提供目前產業的趨勢與相關機會給校方參考。張聰聯副理事長表示:「物流產業這幾年因為疫情的因素所以需求大增，但我們卻找不到合適的人才，儘管提高薪資但詢問的人也不多。會多提供一些企業實習的機會給母校，多培養學弟妹們的實務經驗，這樣對產業界比較有實質的幫助。」

真理大學校長陳奇銘感謝校友們特別前來母校與師長們意見交流。(照片/真理大學提供)

真大校長陳奇銘感謝這些校友們特別從北中南前來母校與師長們意見交流、設宴款待。長期關心真大的楊飛龍秘書長與中國砂輪的白文亮副董事長也承諾，校友會是真大的後盾，校友們都很關心學校，也因此承諾會在新的一年籌組真大全球校友會，並且透過包括洪堯昆理事長與多位傑出校友的人脈存摺將世界各地的淡專/真大的校友齊聚，讓這百年的校園永續經營。