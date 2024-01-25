國立臺南大學數位學習科技學系主任林豪鏘教授長期致力於工程教育及相關應用實務研究，榮獲台灣工程教育與管理學會頒發112年度「工程教育傑出研究獎」，將於113年5月10日至雲林科技大學承辦的工程教育學會年會暨研討會接受頒獎表揚，全國只有一名的榮譽，彰顯林豪鏘教授在工程教育領域的卓越貢獻。

林豪鏘教授的研究成果在學術領域獲得高度評價，並對工程教育的實踐產生深遠影響。林教授對於獲此殊榮感到非常激動與驚喜，並對台灣工程教育與管理學會的認可表示感謝。他強調，這一成就不僅屬於他個人，也歸功於其他工程教育領域學者、南大同事和學生的支持與鼓勵。

同時，林教授指導的南大數位系學生曾儀蓉的碩士論文《探討密室逃脫遊戲融入情緒教育課程對學童情緒調適之影響》，也獲得台灣工程教育與管理學會頒發「112年度優秀碩士論文獎」。曾儀蓉作為在職碩專班學生，將科技與理論實踐於教學現場，獲此殊榮更凸顯了學術研究與教學實務結合的重要意義。

林豪鏘教授的學術生涯中，聚集了諸多學術與實踐方面的成就。他曾任國立臺南大學學務長與國立臺北商業大學創新設計學院院長。同時，他還是台灣科技藝術教育協會的理事長，並多次獲得國科會的研究獎勵傑出人才獎和資訊學會渴望文化獎等獎項，更入選全球頂尖資訊研究臺灣百大學者。

林教授不僅在學術界有著重要的影響力，其藝術創作亦備受各界肯定。林教授的AI共創圖文詩集曾登上博客來華文現代詩暢銷排行榜第一名，展現了他在跨界合作上的創新精神。截至目前，林教授共發表466篇學術論文，執行過168項研究計畫，並進行了563次演講，其中28次擔任Keynote Speaker。他在個展、聯展及策展方面的成就也十分顯著，共達81件。

南大表示，此次林教授獲獎，代表其學術教學的貢獻受到高度認可，這不僅是他個人的成就，也是臺南大學的驕傲！期待林教授在工程教育和研究領域繼續發光發熱，為學術界貢獻更多卓越成果。