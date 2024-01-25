為落實新住民子女接軌國際移動力，國教署113年度推動「多元文化教育及國際交流活動計畫」及「國際技職體驗」等多項執行策略，藉以協助新住民子女的發展需求，並透說明會，邀請全國各高級中等學校參加，共同推動新住民子女國際移動力發展計畫。

該申辦說明會於25日登場，由國立高雄科技大學教授俞克維主講，以新住民子女「國際移動力」為主軸，說明「新住民子女國際文化交流活動」、「新住民子女職業技能精進活動」及「新住民子女國際職場體驗活動」等3大項活動推動策略。其中，「新住民子女國際文化交流」活動是由申請學校先行規劃與新南向國家高級中等學校邀約視訊交流，透過網路視訊能讓學生體驗國際文化環境，促進雙邊文化認知與理解，接續再透過校際互訪，讓本國學校與東南亞學校邀約互訪，促進雙邊文化交流。

「新住民子女職業技能精進活動」項目，主要協助新住民子女獲得區域就業機會所需之工作技能與知識，鼓勵學校結合區域就業市場需求，辦理區域產業相關之見習活動及訓練課程。而「新住民子女國際職場體驗活動」，則利用暑假期間補助新住民子女進行新南向國家之海外職場體驗活動，提升學生國際就業競爭力。今年將遴選36名新住民學生到越南進入臺商所經營職場進行為期一週的體驗活動。

國教署表示，期待透過新住民子女國際文化交流、職業技能精進、國際職場體驗活動等國際移動力策略，強化學校師生的多元文化知能，帶領新住民子女邁向國際，提升新住民子女多元視野，強化國際競爭力。