教育部辦理「防災青年國際領袖營」國外培訓活動，遴選來自全臺23名學生組成交流團，於本月23日至29日前往日本靜岡縣與當地青年學子進行交流與經驗分享，並培養學生災害風險意識、防災知識、技能、態度與多元文化素養，持續與日本交流不間斷。
日本靜岡縣政府為深化與臺灣之間的合作關係，使學生掌握全球防災教育推動趨勢，自112年起持續與臺灣防災青年大使以視訊方式進行議題討論，更帶領日本靜岡縣內的高中生（縣立駿河綜合高等學校、島田商業高等學校與濱松江之島高等三所學校）訪臺，與臺灣防災青年大使一同進行防災體驗及意見交流，共同分享靜岡縣的防災教育及臺灣防災教育的推動現況，提升臺日雙方防災教育的合作關係。
本次國外培訓活動由教育部與日本靜岡縣政府合作辦理，培訓課程規劃了解日本消防署的運作概況及富士山爆發時防災對策，至御殿場市進行戶外防災課程，體驗各項野外求生技能課程、與當地島田商業高校學生進行防災教育交流、實際走讀島田市內災害足跡及防災措施，以及前往靜岡縣地震防災中心進行防災研修，並入住當地寄宿家庭，實際了解當地居民如何因應災害與面臨災害威脅時如何調適。
教育部表示，透過日本石川縣能登半島的地震報導，能看到日本人在苦難中的韌性與互助精神，期許學員能深入了解日本當地社會、人文與災害防救經驗，將所學知識轉化為實際行動，並藉由參與學習與經驗交流的過程，逐步實踐自助及互助的精神，未來返國後持續散播防災教育種子。
全球性氣候變遷導致極端天氣事件頻傳，國人可能面臨加劇的災害，該部推動以判斷原則取代標準答案的防災教育觀念轉變，建立學校面臨單一自然災害或複合式災害後調適與回復能力，除盤點校園防救災設備適用性與設施器具需求及改善外，並進行定常防災教育訓練及演練，強化校園內各應變小組人員能力。
此外，教育部近年持續推廣不同學習階段孩子的防災教育，以及辦理防災教育國際研討會，自109年起與內政部消防署、經濟部水利署、農業部農村發展及水土保持署共同合辦「防災青年國際領袖營」，迄今已完成4屆國內培訓，透過國內選拔作業、研習、訓練及實作體驗課程，藉以培養青年學子災害風險意識與情境想像知能，提升青年學子推展防災教育的使命感及實踐力。
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