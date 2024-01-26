教育部辦理「防災青年國際領袖營」國外培訓活動，遴選來自全臺23名學生組成交流團，於本月23日至29日前往日本靜岡縣與當地青年學子進行交流與經驗分享，並培養學生災害風險意識、防災知識、技能、態度與多元文化素養，持續與日本交流不間斷。

日本靜岡縣政府為深化與臺灣之間的合作關係，使學生掌握全球防災教育推動趨勢，自112年起持續與臺灣防災青年大使以視訊方式進行議題討論，更帶領日本靜岡縣內的高中生（縣立駿河綜合高等學校、島田商業高等學校與濱松江之島高等三所學校）訪臺，與臺灣防災青年大使一同進行防災體驗及意見交流，共同分享靜岡縣的防災教育及臺灣防災教育的推動現況，提升臺日雙方防災教育的合作關係。

靜岡縣地域外交擔當松村昭宏部長授贈研習證書予我國防災青年大使代表。(照片/教育局提供)

本次國外培訓活動由教育部與日本靜岡縣政府合作辦理，培訓課程規劃了解日本消防署的運作概況及富士山爆發時防災對策，至御殿場市進行戶外防災課程，體驗各項野外求生技能課程、與當地島田商業高校學生進行防災教育交流、實際走讀島田市內災害足跡及防災措施，以及前往靜岡縣地震防災中心進行防災研修，並入住當地寄宿家庭，實際了解當地居民如何因應災害與面臨災害威脅時如何調適。

教育部表示，透過日本石川縣能登半島的地震報導，能看到日本人在苦難中的韌性與互助精神，期許學員能深入了解日本當地社會、人文與災害防救經驗，將所學知識轉化為實際行動，並藉由參與學習與經驗交流的過程，逐步實踐自助及互助的精神，未來返國後持續散播防災教育種子。

全球性氣候變遷導致極端天氣事件頻傳，國人可能面臨加劇的災害，該部推動以判斷原則取代標準答案的防災教育觀念轉變，建立學校面臨單一自然災害或複合式災害後調適與回復能力，除盤點校園防救災設備適用性與設施器具需求及改善外，並進行定常防災教育訓練及演練，強化校園內各應變小組人員能力。

此外，教育部近年持續推廣不同學習階段孩子的防災教育，以及辦理防災教育國際研討會，自109年起與內政部消防署、經濟部水利署、農業部農村發展及水土保持署共同合辦「防災青年國際領袖營」，迄今已完成4屆國內培訓，透過國內選拔作業、研習、訓練及實作體驗課程，藉以培養青年學子災害風險意識與情境想像知能，提升青年學子推展防災教育的使命感及實踐力。