改編流行歌曲宣導菸害防制內容，義守大學醫學院護理學系學生走進社區前進國小，將所學專業融入創意方式，引導小學生吸收正確的健康教育觀念，成果大受好評。義大護理系學子組成兩個團隊，各自前往高雄市大社國小以及屏東縣春日鄉古華國小展開社區服務，透過實際的互動宣導健康的飲食方式以及菸害防制觀念，規劃出小學生也適合的衛教活動，大學生打破年齡的隔閡拉近與小學生的距離，在宣導過程可說是歡樂聲此起彼落十分有趣。

前往大社國小的護理系學生，主要針對小學生設計健康教育以及菸害防制的課程，透過改編流行歌曲的歌詞，來傳達菸害防制的內容，讓小學生從唱跳中學習如何拒絕菸害。護理系學生精心設計的課程，讓大社國小的班導師們稱讚義大護理系人才濟濟，學生更活用專業讓此次課程既有趣又生動。參與大社國小活動的護理系學生嚴筑薰表示，將在校所學的專業融會貫通運用在活動當中，透過簡單的改變歌詞方式，引領小學生從中學習，並拉進與他們的距離，護理系學生展現所學的成果，成就感不言而喻。

義守大學護理系學子前往大社國小，透過改編流行歌曲，帶動小學生從唱跳中學習如何拒絕菸害。(照片/義守大學提供)

另一團隊前往古華國小服務的護理系學生，主要活動內容為眼部的衛教以及介紹青春期會遇到的現象，以演戲的方式帶領小學生從中認識與瞭解。參與古華國小活動的學生黃品涵表示，為了讓小學生可以理解青春期所面臨的生理與心理的變化，團隊以戲劇的方式呈現，設計劇本與排演，讓小學生透過演出內容，而明白青春期的變化。同時也準備小禮物來激發小學生的學習力，無論是專業的傳授或活動的規劃，全是義大護理系學生一手包辦，走出教室的學習，大小學生都是最實質的受惠者。

義守大學護理系學子前往古華國小，透過實際操作以及人體模型，教導小學生遇到青春期所遇到的身體變化該如何面對與照顧。(照片/義守大學提供)

護理學系老師曾韻珊表示，帶領學生進入社區中的國小從事醫護衛生教育宣導，讓義大學子經由教學活動接觸不同年齡層，這正是教育精彩的地方。護理系老師姚俞君指出，此次活動引導義守大學護理學系、護理原民專班及學士後護理學系三系學生配合教育部「推動健康促進學校計畫」，針對國小生健康問題，共同設計出適合該地學童的教案，並實際到現場進行衛教活動，落實社區醫療照護教育之目標。