新北市推動技職美感永續力，辦理技術型高中實習場域美學改造，期待成為全臺實習場域美學典範。新北高工獲獎場域主題「收藏合」榮獲國家級「金點設計獎」，在公共空間設計類別中脫穎而出，不僅是對學校美學改造成果的肯定，更是技職與美學結合的最佳典範。

教育局表示，傳統工業類科的實習工場，如模具、汽車的環境都是重機具設備，屬於很「硬」的教育，但如果工科場域加上美感設計，如同奶茶加珍珠，不僅價值翻倍更可成為獨一無二的品牌。

新北高工參加教育部「學美．美學—校園美感設計實踐計畫」，是全國首間入選及成功改造的工科技術型高中。本次改造獲獎場域主題「收藏合」，由共序工事設計公司與學校師生經過多次討論並讓學生參與改造工程，以電腦繪圖及雷射加工等設備製作專屬於學校的室內導引指標，打造獨樹一幟的識別系統，將傳統工藝與現代設計理念融合，創造出一個展示工藝美學與功能性兼具的嶄新學習空間。另外，該工場獨特的設計概念更成功捕捉了評審團的目光，脫穎而出獲得金點設計獎（Golden Pin Design Award），為國家級、設計界極具聲望的獎項，不僅體現新北高工對於提升學習環境美學的重視，也展現新北技職教育領域中以創新與實踐的結合進而激發學生的學習熱情和創造力。

新北高工校長林清南指出，學校致力於結合美感及校園識別系統，進一步提昇校園的環境和生活美學，並實現校園美學生活化、意義化和課程化，提升學生美學涵養和人文素養，學校將持續配合教育局推動技高結合人文美感和跨域雙語精神的相關計畫，讓學生在最優質的場域中學習。

模具科三年級的學生林港熹覺得，改造前的工場燈光較為昏暗，地面和牆壁布滿污漬，書包和工具凌亂，學習環境讓人難以集中注意力，也影響對專業學習的熱情。改造後的實習場域明亮的燈光、乾淨的地面和牆壁，以及有序的物品存放，優質的環境讓他對所學專業的價值感和自信心都有了明顯的提升，更加喜歡上課和各項學習活動。

教育局強調，新課綱強調跨域整合，特別是傳統工科學校更應該結合美學。新北市自112年推出4年8億全國首部「新北NO.1技職6.0－New Top World世界頂尖人才－新北市技職教育政策白皮書」，打造6大面向30個行動方案，其中就包含技職人文美感，從環境美感化、課程美學化、學習美藝化等面向，讓技職美感孕育延伸至每一個學習場域，培育更多具有美感素養、創新和國際視野的世界頂尖人才。