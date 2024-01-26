夢想淘心室1月26號【創時空】邀請華文影視暢銷作家肆一至節目中作客；人氣作家肆一曾發表的作品包含散文、小說、圖文創作等，他同時也是知名電影《可不可以，你也剛好喜歡我》散文同名改編的原著作家，本期節目，肆一將與觀眾朋友分享他的全新作品《幻日之時》以及自身多年來在創作上的心路歷程。

相信多數人不知道的是，作家肆一小時候的夢想，其實不是作家而是漫畫家，肆一提到，自己是看著漫畫長大的，求學過程中選擇了視覺傳達設計系就讀，原因正是喜歡畫畫、想成為漫畫家，雖輾轉成為了作家，但後來發布出版的圖文作品也算是他實現自我的一部份，然而能透過圖像轉化成文字更是少數作家所能達成的目標；在現代年輕人閱讀習慣已逐漸改變的時代下，肆一希望能藉由自己的圖文作品，協助較無閱讀習慣的朋友接觸更多的文字書籍。

電影《可不可以，你也剛好喜歡我》可能是許多人認識作家肆一的開端，但這部電影的原著其實並非小說，而是一件圖文作品，它本身並沒有完整的故事架構，在編劇的妙筆下，透過書名、作品內容的意涵等才產出了完好的故事情節，雖並非完全出自於作家本人之手，但對於最後成果的展現、亮眼的票房成績，肆一表示非常的驕傲。

肆一的新作《幻日之時》與以往寫作風格不甚相同，參雜了懸疑、推理的元素在作品裡頭，並且改編自台灣發生的真實社會事件，對於本次創作的變化，肆一透露，其實自己一直對懸疑推理類的作品感興趣，這次終於有機會可以藉由創作實現自己喜歡的題材，雖然加入了不一樣的驚悚元素，但讀者所熟悉的肆一”療癒”的部分並沒有消失，希望讀者依舊能感受到他一如既往的特色。

雖然肆一至今已經完成多本小說的出版，但對於《幻日之時》的創作，肆一說道，這本書是目前為止故事架構最複雜的作品，它除了融和台灣的真實事件之外，也加入了「穿越」的情節，無論是架構、時代背景、前後因果或是角色之間的觀點以及關聯，皆需要下許多功夫去琢磨。此外，創作的同時，肆一也時刻提醒自己，下筆時盡可能不過度娛樂化或消費事件本身，因此，《幻日之時》的創作可謂是耗費了相當大的心力。

《幻日之時》雖以懸疑推理風格撰寫，但作者肆一提到，本書的中心主旨其實是想和大家分享，每個人或多或少都會有一個念頭，希望能夠回到過去、改變什麼事情，大家一定都會遇到很多讓自己後悔的事，但其實每件事的發生都是有存在意義的，只是我們可能當下不會發現，它已經默默的教會了我們一些事情，讓我們變得更堅強、更愛自己，希望讀者不要一味的否定過去並學習珍惜自己現在的樣子，因為你已經是最棒的樣子了。

「我們會變成今天的模樣

都是因被前人愛著

所留下的痕跡」——肆一

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