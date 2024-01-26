龍華科技大學資訊網路工程系學生所創立的毛焦點科技股份有限公司（Gaiabit毛焦點），日前於TFP桃園青創博覽會中，榮獲10大人氣獎，幸運地在上百家企業面前報告公司理念和產品，分享團隊的創業經驗和技術創新成果，獲得熱烈迴響。不僅讓公司對於未來產品開發有更多想法，同時也與多家企業進行深度交流，有助尋找潛在的合作夥伴。

GaiaBit毛焦點是由龍華科大資網系李冠霖、林晟楷、黃雅各、沈育愷、蔡子晨、王文龍6位同學所成立，在資網系王昱晟助理教授指導下，以科技幫助流浪犬貓為主題，開發遠端認養系統和寵物智能投食器，幫助流浪犬貓找到屬於自己的家，並且以提升認養率，降低棄養率為使命。團隊資訊長李冠霖表示，透過此次TFP桃園青創博覽會的參展，看到了更多技術上的應用，讓成員們對於公司的長期發展有更全面的想法，而在與多家企業的深度交流中，GaiaBit毛焦點發現許多合作潛力，同時藉由觀摩各類新創企業展區，幫助其在未來策展上，能夠更進一步豐富陳展內容。

GaiaBit毛焦點致力專注運用科技顛覆傳統認養機制，創造犬貓美好未來。團隊開發的全新浪浪認養APP，通過手機應用讓無法親自飼養寵物的人，能夠體驗養寵物的喜悅，進而為潛在的寵物主人提供學習機會，有助提高寵物認養率，減少棄養現象。 團隊成立迄今，在創業路上，每一步都充滿挑戰和驚喜。除密集參加數十場跨領域的創業相關競賽，增強團隊跨域整合的實務經驗與能力，去年更榮獲2023桃園社會企業創業競賽社創萌芽組冠軍，亦順利獲得教育部創業實戰模擬平臺新台幣10萬元補助、教育部112年度「U-start創新創業計畫」第一階段評選新台幣50萬元資金補助，朝創業之路繼續邁進。

本次桃園青創博覽會為GaiaBit毛焦點帶來了寶貴的榮譽和認可，更為團隊開啟了未來合作和發展的新篇章。團隊從這次展覽中獲得豐富靈感和寶貴經驗，這將極大地促進未來產品的創新和完善，展望未來，GaiaBit 毛焦點計劃繼續擴大合作網絡，並在國際舞台上發揮更大的影響力，以科技手段改善動物福利，創造一個更加和諧的人類與動物共生世界。

執行長王文龍強調，Gaiabit毛焦點是一家致力於利用先進技術解決流浪犬貓問題的創新企業，團隊們透過參與活動交流與經驗分享，與各方建立良好合作關係，並激勵更多青年投身於創新創業，加速推動社會創新。