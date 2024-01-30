由真理大學音樂應用學系師生聯合擔任演出的「感恩與祝福公益音樂會」於上週在該校大禮拜堂圓滿落幕。此次活動由台灣基督教福利會主辦，除了慶祝該會成立70週年外，更希望藉由此次公益音樂會的揭幕，向更多基督教教友宣傳70週年會慶的系列活動。

為了慶祝台灣基督教福利會邁入70年，真理大學校長陳奇銘也免費租借該校大禮拜堂給基督教福利會舉辦此次公益音樂會，「感恩與祝福公益音樂會」的上半場由台灣基督教福利會常務董事廖明發牧師帶領生命之歌協會以詩歌讚美禮拜揭開序幕，下半場則由真理大學音樂應用學系主任許双亮指揮該校管絃樂團，以優美的樂音帶領台下所有參與者享受這片刻的美好。

「感恩與祝福公益音樂會」由台灣基督教福利會主辦，此次公益活動除了歡慶該會成立70週年外，也希望藉由音樂傳達祝福，感恩這段期間教友們的辛勤奉獻。活動當日儘管淡水的天氣非常濕冷，來自宜蘭羅東與南澳的同工們卻起個大早，不畏寒冷前來協助活動的舉辦，參與的同工們表示，感謝上帝的恩賜讓台灣基督教福利會度過70個年頭，也希望未來有更多教友一起加入這個大家庭。

活動下半場由真理大學音樂應用學系管弦樂團演出，許双亮主任帶領該系師生演出多首電影主題曲，例如「女人香」、「美國鼠譚」與「大娛樂家」等樂曲，許双亮主任是臺灣知名的指揮、作曲、編曲家及管樂文字作家，許主任曾任臺北市立交響樂團首席長號與臺北市立交響樂團附設管樂團指揮等重要職務，也因此下半場的演出贏得聽眾熱烈的掌聲。

台灣基督教福利會是一個跨教派的社會福利機構，1954年成立，歷經各屆董事會的不斷努力與耕耘，重新調整定位，藉此面對時代及環境轉變所帶來的衝擊與挑戰。面對全球化的世界環境，該會呼籲全體台灣人民、該會的董事會、同工群及會員單位們，實踐基督的精神，且針對台灣的美好未來有更多的創意與實踐。