為了促進校友間的交流與合作，玄奘大學日前舉辦玄奘應心系校友群英會，玄奘大學校長簡紹琦、社會科學院院長黃軍義邀請應用心理系畢業的30位心理師回母校分享各領域的經驗交流。

玄奘大學創校26年，其中應用心理學系開系至今已有上百位系友考取臨床心理師、諮商心理師證照，並在不同領域持續深耕。除培育心理師外，更培育出多位心理諮商所所長，在心理健康市場中極具競爭力。在會議交流中，采靈心理諮商所所長鄭忠豪提及在現下時代，系統合作是相當重要的環節，故與學校一同召集各地系友進行資訊分享及合作。

在主題交流中，尼思湖心理諮商所所長孫軒敏分享民間單位如何與公部門合作，增進系友與公部門合作的了解。此外，陳曉蕾諮商心理師分享心理諮商如何從矯正體系介入，臺北市政府心理衛生中心執行秘書楊子誼則分享在社會安全網下，心理衛生中心的定位及精神。最後，向光心理諮商所張若喬心理師分享開所的心路歷程。

玄奘大學簡紹琦校長對這場豐富的經驗交流表示，相信自己做得到，以及自我不設限的體會深刻感動，期待玄奘大學的學子透過在學校的學習，創造未來的輝煌時刻。玄奘大學將繼續致力於培育更多優秀的心理學專業人才，為社會心理健康事業貢獻更多力量。