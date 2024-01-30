臺灣大學學術聯盟12所大學與捷克大學聯盟13所大學於近日以視訊方式簽署合作備忘錄。行政院吳政忠政務委員及教育部劉孟奇政務次長於線上代表我國官方致詞，見證雙方合作邁向合作新里程，並表達政府的支持。

捷克參議院副議長德拉霍斯(Jiří Drahoš)於111年9月率捷克教育部高等教育及研究司總司長維多娃(Radka Wildová)及科技部次長哈利科娃（Jana Havliková）等人來臺，與教育部廖興國主任秘書共同見證臺捷教育合作備忘錄簽署。教育部劉孟奇政務次長於112 年9月率領國立臺灣大學、國立陽明交通大學、國立清華大學、國立成功大學、國立政治大學、國立中興大學、國立中央大學、國立臺灣師範大學及臺北醫學大學等9所臺灣大學學術聯盟學校回訪捷克，說明我國大學學術聯盟的具體規劃，並獲德拉霍斯副議長正面回應，樂見臺灣提出兼具國家及校際層級型的合作方案，雙方共同促成本次合作備忘錄的簽署。

行政院吳政忠政務委員於線上簽署儀式致詞表示，臺灣與捷克享有共同價值，兩國展現於全球推動前瞻教育合作的承諾，本次合作備忘錄的簽署更肯定兩國培育新世代科技所需人才的決心。臺灣樂意與捷克等理念相近國家展開合作，分享IC訓練體制、培育國際半導體人才及發展IC設計創新應用成果，與民主自由夥伴深入交流。

教育部劉孟奇政務次長致詞感謝臺捷雙邊人員共同努力在短時間內促成此項合作，臺捷合作重點除聚焦於半導體產業及相關先進技術外，同時亦包括工程科學、生命科學、社會科學、人文藝術及語言教育等各領域協同活動，並指出立法院已通過本項雙邊合作的相關預算，教育部每年將投入新臺幣5,000萬元予以支持，期許藉由此次合作備忘錄的簽署，強化雙邊教育合作交流，而國家科學及技術委員會亦將為臺捷學研人員交流合作挹注資金。

此次合作備忘錄效期5年，由國立臺灣大學陳文章校長與查理士大學(Charles University)校長克莉絲可娃（Milena Králíčková）各自代表臺灣與捷克大學學術聯盟完成簽字，並以「工程與科技」及「人文藝術與社會科學」為優先合作領域。臺灣大學學術聯盟12所大學及捷克大學聯盟13所大學學校代表、捷克參議院副議長德拉霍斯(Jiří Drahoš)、教育部高等教育及研究司總司長維多娃(Radka Wildová)、捷克駐臺代表史坦格(David Steinke)、駐捷克代表處柯良叡大使、教育部國際及兩岸教育司李彥儀司長、教育部高等教育司朱俊彰司長等我國官員線上或實體出席觀禮。