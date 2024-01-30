東海全國校友總會舉辦「東海大學校友總會第十三屆第二次會員代表暨第十四屆校友楷模表揚大會」，活動凝聚全國各地校友超過百人參與，校友楷模得主亮眼，其中包括臺北城市科技大學校長馮美瑜、松瑞生技股份有限公司董事長暨總經理陳勇發等人脫穎而出，榮獲校友楷模殊榮。

東海大學全國校友總會日前舉辦「東海大學校友總會第十三屆第二次會員代表暨第十四屆校友楷模表揚大會」，經各界推薦及評選，共有十位校友脫穎而出榮獲校友楷模殊榮，其中包括電路板環境公益基金會監察人廖光明( 17化工)、松瑞生技股份有限公司董事長暨總經理陳勇發（21化學）、奧斯汀生活事業股份有限公司董事長孫蓮禧校友（26企管）、皇家可口(股)公司生產協理及研發處長顏銘禎校友（28食科）、振芳(股)公司集團董事暨總經理許育誠校友（28企管）、車視通科技負責人總經理蔡宏毅校友（29企管）、和碩聯合科技(股)公司副總經理暨運籌長林秋炭校友（31國貿）、臺北城市科技大學校長馮美瑜校友（35政治）、太研規劃設計顧問有限公司設計總監吳書原校友（40景觀）、國立金門大學觀光管理學系兼任講師王芳堃校友（53餐旅所）。

校長張國恩表示，東海大學自1955年成立至今，校友在各行各業皆有建樹，除了校友楷模遴選之外，過去傑出校友包括前美國花旗銀行副董事長賈培源、現任立法院長游錫堃、副院長蔡其昌、監察委員范巽綠、台中市副市長王育敏、彰化縣長王惠美、美國加州州立索諾瑪大學校長李明東、聯經社長林載爵，以及林南、于寬仁等14位中央研究院士。張國恩說，他也鼓勵全球校友們返校分享他們在各行各業的成功經驗，一來不僅能加強校友與在校學生的鏈結，未來校友們也能一同以行動愛東海，幫助母校迎接未來挑戰的準備。

東海大學校長張國恩(左)、東海大學校友總會長吳錫銘(右) 。(照片/東海大學提供)

東海大學校友總會長吳錫銘總會長表示，今年獲獎的校友總計十位，皆具有相當亮眼的背景與成就方能「脫穎而出」，此次舉辦的校友楷模遴，目的不僅是為了彰顯優秀校友的成就，反而相信能以他們的傑出經歷，成為學弟妹們的最佳榜樣。吳錫銘強調，東海擁有近15萬名校友，日前全國校友總會也為了幫助母校強化學術、建設發展，以及校友服務之用，攜手金門高粱酒廠，以行動愛東海，推出首款東海大學路思義紀念酒，未來捐款收入將幫助母校與校友總會取得更多資源，推動母校校務發展及支持校友總會各項會務辦理。