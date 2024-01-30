新北市「國防On Line寒假育樂營」日前於丹鳳國小辦理，總計14校、20位四至六年級學生參加，結合全民國防教育課程及體驗活動，以多元教學的方式寓教於樂，增進全民國防知識及防衛國家意識。

本次育樂營邀請憲兵202指揮部228營支援擔任營隊隊輔，並由北部地區招募中心規劃各軍種體驗課程，包含注音符號大考驗、畫畫我最行、紙飛機擲遠、指紋採集、記憶大考驗及救援套圈圈等；營隊課程教學團隊聘請具全民國防教學專業的軍訓教官，配合「教育部國民小學全民國防教育宣導影片」及教育局「防空疏散避難宣導動畫-空襲有識嗎？」，採融入式教學活動，藉由實作闖關讓參與學生互助合作、爭取團隊榮譽，並集思廣益突破關卡，深化學生全民防衛認知，扎根全民國防理念。

擔任營隊災害防救主題的講師錦和高中教官康倫維表示，災害防救著重的是災前落實預防、整備，臨災正確應變，以及災後的迅速復原。期盼能將防災教育從校園扎根，以學校為核心，親師生共學，激發親子間對災害應變的共識，將防災知識與應變技能向社區擴散，從而減少災時生命財產的損失。丹鳳國小5年級黃品翔同學表示，課程中「空襲有識嗎」影片透過可愛動物生動活潑的對話，學習到防空避難要「關窗、關燈、關門」及疏散時「不推、不跑、不語」等；另外，還有陸軍、海軍、空軍的紙飛機擲遠、救援套圈圈、指紋採集等競賽活動，更瞭解全民國防的重要性了。

丹鳳國小校長張以桓表示，學校已連續2年辦理國防寒假育樂營，每年新北市國民小學的國防育樂營報名都非常踴躍，透過各軍種多元闖關體驗活動，讓學生體認團結合作的核心價值，更進一步瞭解國軍部隊特性及戰備任務，也培養學生愛鄉愛國情操，支持國防、參與國防。

教育局表示，為深耕國民小學「全民國防教育」，目前已第4次結合國防專業與實作體驗課程，辦理全民國防寒暑假育樂營；另，今年亦將擴大辦理國民中小學全民國防教育校園巡迴宣教共計85場次，期盼引導學生體驗國防事務、體認全民國防的重要性，激發自我防衛決心。