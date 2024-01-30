新北市桃子腳國中小日前以「走讀世界，讓世界走進來！」進行國際見學交流計畫，42位師生勇敢踏出舒適圈，首次遠征美國舊金山矽谷國際學校等地。歡迎儀式在桃子腳國中小校長郭昱晨與總校長Barbara Greiner彼此交換學校禮物下揭開序幕，開始為期14天13夜與學伴入班共學的校園體驗及寄宿家庭生活。

教育局表示，新北市致力推動國際交流，過往因疫情改變學習型態，採虛實整合方式進行交流，深獲師生喜愛。此次桃子腳國中小參訪美國姊妹校，不僅是師生攜手拓展學校國際夥伴關係的新里程碑，也展現了最好的國民外交，以教育旅行或國際姊妹校交流等實體形式，創造更多元的國際交流機會，拓展國際視野。

桃子腳國中小校長郭昱晨表示，學校在111年與美國矽谷國際學校締結姊妹校，現已邁入第三年，除了email、網路視訊交流及雙語基地班課程，112年更接待美國60位師生入班共學，透過英文課、加州舊金山歷史課、科學實驗、「康丁斯基」藝術課、閱讀理解課、尋寶活動等，扎根雙語國際「走讀世界」，開啟學生國際視野，自信擁抱全世界。

本次前往美國姊妹校的校內甄選相當激烈，以5年級至8年級生為主，近200位家長共同參與說明會，第一階段採計學生英文成績，並以完成接待美國學伴家庭為優先；第二階段再邀集外籍教師進行英文團體口試，最後甄選出38位學生及4位教師。同時，邀請臺北大學應用外語系合作規劃，從接待家庭的互動、多元文化注意事項、謝卡撰寫及各種情境英語對話練習等課程，雙方協助媒合42組寄宿接待家庭，並讓學生充分準備迎接入班學習的考驗。

七年級楊允文同學爸爸表示，自從孩子決定參加美國見學活動，看見孩子為接待美國同學花盡心思了解美國文化，後又為爭取出國機會認真練習英文簡報，終於如願以償踏上前往美國的旅程，很是感動!八年級李鈞皓同學表示，第一次踏進美國體驗到文化差異，不論是課程學習、建築或街道設計、家庭環境皆可以自己去探索。在美國上課比較偏向團體議題討論，上課會展現”Do your best”的氛圍，午餐時間大家會很自由圍圈聚集用餐、聊天玩遊戲，很喜歡熱情的home stay家庭，第一次體驗美國、法國菜或烏克蘭湯，有一種「家」的感覺，這趟旅行非常值得！六年級蘇郁喬同學也分享，剛開始在新環境上課有點害羞，但為增強自己的英文口說，就算發抖、很緊張也勇於表達。另外，在臺灣吃營養午餐是在各班教室排排站裝飯菜，而美國則要自己獨立訂餐、取餐，體會到臺美文化大不同。

教育局補充，新北市2023年起建置「全球跨界學校國際交流單一媒合大平台」，迄今締結五大洲240校姊妹校，鼓勵各校採策略聯盟合作方式，讓更多新北師生接觸國際，也讓國際看見新北，並藉跨國共學帶來不同國家的文化刺激與想像，豐厚師生國際視野及學習經驗，享受國際化學習環境。