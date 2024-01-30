新北市桃子腳國中小日前以「走讀世界，讓世界走進來！」進行國際見學交流計畫，42位師生勇敢踏出舒適圈，首次遠征美國舊金山矽谷國際學校等地。歡迎儀式在桃子腳國中小校長郭昱晨與總校長Barbara Greiner彼此交換學校禮物下揭開序幕，開始為期14天13夜與學伴入班共學的校園體驗及寄宿家庭生活。

教育局表示，新北市致力推動國際交流，過往因疫情改變學習型態，採虛實整合方式進行交流，深獲師生喜愛。此次桃子腳國中小參訪美國姊妹校，不僅是師生攜手拓展學校國際夥伴關係的新里程碑，也展現了最好的國民外交，以教育旅行或國際姊妹校交流等實體形式，創造更多元的國際交流機會，拓展國際視野。

桃子腳國中小校長郭昱晨表示，學校在111年與美國矽谷國際學校締結姊妹校，現已邁入第三年，除了email、網路視訊交流及雙語基地班課程，112年更接待美國60位師生入班共學，透過英文課、加州舊金山歷史課、科學實驗、「康丁斯基」藝術課、閱讀理解課、尋寶活動等，扎根雙語國際「走讀世界」，開啟學生國際視野，自信擁抱全世界。

本次前往美國姊妹校的校內甄選相當激烈，以5年級至8年級生為主，近200位家長共同參與說明會，第一階段採計學生英文成績，並以完成接待美國學伴家庭為優先；第二階段再邀集外籍教師進行英文團體口試，最後甄選出38位學生及4位教師。同時，邀請臺北大學應用外語系合作規劃，從接待家庭的互動、多元文化注意事項、謝卡撰寫及各種情境英語對話練習等課程，雙方協助媒合42組寄宿接待家庭，並讓學生充分準備迎接入班學習的考驗。

七年級楊允文同學爸爸表示，自從孩子決定參加美國見學活動，看見孩子為接待美國同學花盡心思了解美國文化，後又為爭取出國機會認真練習英文簡報，終於如願以償踏上前往美國的旅程，很是感動!八年級李鈞皓同學表示，第一次踏進美國體驗到文化差異，不論是課程學習、建築或街道設計、家庭環境皆可以自己去探索。在美國上課比較偏向團體議題討論，上課會展現”Do your best”的氛圍，午餐時間大家會很自由圍圈聚集用餐、聊天玩遊戲，很喜歡熱情的home stay家庭，第一次體驗美國、法國菜或烏克蘭湯，有一種「家」的感覺，這趟旅行非常值得！六年級蘇郁喬同學也分享，剛開始在新環境上課有點害羞，但為增強自己的英文口說，就算發抖、很緊張也勇於表達。另外，在臺灣吃營養午餐是在各班教室排排站裝飯菜，而美國則要自己獨立訂餐、取餐，體會到臺美文化大不同。

教育局補充，新北市2023年起建置「全球跨界學校國際交流單一媒合大平台」，迄今締結五大洲240校姊妹校，鼓勵各校採策略聯盟合作方式，讓更多新北師生接觸國際，也讓國際看見新北，並藉跨國共學帶來不同國家的文化刺激與想像，豐厚師生國際視野及學習經驗，享受國際化學習環境。

桃子腳國中小學生與美國學伴分享美國文化體驗與臺美接待家庭差異的經驗。(照片/新北市政府教育局提供)
桃子腳國中小學生與美國學伴分享美國文化體驗與臺美接待家庭差異的經驗。(照片/新北市政府教育局提供)

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