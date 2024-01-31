今年度的學科能力測驗日前已經落幕，考生們除了等待成績的公布外，接下來要面對的是第二階段的備審資料以及面試的準備，夢想淘心室1月31日【曉宇宙~曉曉問大大】特別邀請網路聲量非常高的47雲端輔導室的黃仕親老師至節目中作客，與曉宇宙的聽眾朋友們分享金牌「學習歷程」的寫作方程式，協助考生們找到獨一無二的自己，並成功申請到自己心儀的大學。

黃仕親老師曾任職高中輔導老師與學校的升學輔導主任，第一線從事學校教師的工作長達10年，在陪同學生做自主學習作業的契機下，因而開啟了成為自媒體YOUTUBER的緣份。人稱47老師的黃仕親開創了「47雲端輔導室」頻道，47老師表示：「我是在用自己的方式平衡城鄉差距」，透過網路的傳播，47老師希望能夠讓偏鄉的孩子也接收到同樣的教育資源，不論是花東地區還是外島的學子都能透過他的影片學習。

在學測結束後，同學們對於申請大學的時程規劃，47老師提到，2月是製作學習歷程的黃金時段，而3月則要忙著進行落點分析，到了4月，同學們就需要針對各校系準備自我介紹、申請動機、讀書計畫等較需客製化的資料，在時程的規劃上其實是有步驟與講究的，47老師認為，同學們可以參考這個節奏來進行準備，避免成為無頭蒼蠅、慌慌張張拖到最後一刻。

申請入學時，學習歷程檔案需上傳包含高一至高三各層面的學習資料，47老師指出，一般來說，同學都會傾向選擇放高三的資料，想挑最好的給教授，認為高一高二寫的沒有高三來的好，但其實這是一個累積自己、記錄自己的過程，47老師建議，即便高一寫得再糟糕，也還是要將它寫下來，待高三的時候再做一個完整的彙整，有了前次的練習才能造就後面的完美，也可以免於遺忘當年的種種細節。

除了每年都要寫下並上傳學習歷程資料之外，對於如何製作出一個優秀的備審資料，47老師透露，同學必須從自己的檔案裡面尋找到一個獨特的亮點，也就是自己的個人標籤，雖然在過去的經驗當中，同學們在學習歷程檔案之間的得分差距並不大，但學習歷程的重要之處在於，讓教授對自己留下深刻的印象，並且為面試時刻的提問埋下伏筆，因此，個人的亮點絕對是同學在準備時需要多加著墨的部分。

有了亮點之後，同學還需要避免一種”隱形的雷”，也就是學習歷程與自身的連結與延伸，許多同學會把活動過程寫得非常清楚，但僅僅止於描述，教授會看不到這件事情對於同學的收穫、感觸與意義何在，同學除了需要將自己與事件做連結外，也要適時地把它當作素材或主題去做延伸學習，例如，課程報告訪問了外省籍奶奶外，也了解到了外省籍在台灣生活的文化背景等。

節目尾聲，主持人請47老師也給正在求學路途中奮鬥的同學們一句勉勵，仕親老師分享了「越努力越幸運」，幸運不是從天上掉下來的，需要努力去爭取，隨之而來的人生的幸運就會來臨；除上述提到的有關備審資料的準備小撇步以外，47老師同時也分享了大學面試等相關密技，更多更詳細的內容以及完整的資訊，歡迎收聽今日的《曉宇宙~曉曉問大大》，或是參觀3月3日下午在台大綜合體育館舉行的2024大學博覽會，親聽47老師的現場專題分享。

「2024大學暨技職校院多元入學博覽會」將於3/2-3/3兩日在台北台灣大學綜合體育館及高雄新光三越左營店10樓開展，免費參觀，場內將有國內大學香港五大名校等海外學校參展，邀請各考生蒞臨參加，尋找你的夢幻學校，為未來生涯搶得先機。

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